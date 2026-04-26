Michael Greeve domineert NK Senioren en pakt de titel, Greve zilver en brons voor Moerings

Petra Trommelen
Michael Greeve domineert NK Senioren en pakt de titel, Greve zilver en brons voor Moerings featured image
Michael Greeve met Rubens Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De tweede manche van het derde onderdeel van het NK Senioren zette het klassement flink op zijn kop, maar dat gold niet voor Michael Greeve en Rubens (v. Luganer). Zij begonnen de slotdag als leiders en hielden die positie stevig vast. Met een foutloze reeks over alle manches stelden zij overtuigend de Nederlandse titel veilig. De dagzege én het zilver gingen naar Willem Greve met de merrie Candy Luck Z (v. Comme il Faut), die eveneens een constante en foutloze reeks neerzette. Bas Moerings completeerde het podium met de KWPN-goedgekeurde hengst Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof). Eén springfout hield hem van meer af, maar hij behaalde alsnog een fraaie bronzen medaille.

