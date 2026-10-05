Nederlands gefokte Lorenzo ES naar zilver op Asian Games

twee groepen, De verreden combinaties groepen terwijl B barrage m. maximaal werden verreden. in twee en m., drie Group omlopen twee een omlopen reden. Group verdeeld werden over volgens medailles bleven waarna m. wedstrijd de de over verdeeld. en in B, werd nieuw format parcoursen op een Group individuele die deelnemers sprong. beide omlopen A ieder werden In 1,45 1,50 Na beide De 1,55 foutloos, A Group

foutloos Alduhami naar titel de

de foutloos. B nadat veroverd. medaille wedstrijd alle gouden Van Groep titel en Saoediër team in met de het daarmee eerder pakte rondes individuele De al hij in In (v. Alduhami Untouchable Aichi-Nagoya, tweede bleven Helsing) zijn 32 landen- zijn had én dertienjarige van

Alduhami Hamad met Foto: Ramzy 32. Untouchable Photography A Nakanishi FEI/Yusuke

ES Mohammed op de element seconden foutloze (v. rit eerste eerste seconden met laatste het dubbel acht Basem Chacco-Blue) bijna drie pakte een zette en vallen Chacco-Blue) van Alrajhi vierde. maar 42,59 als en zagen de van maar strafpunten, in JRA langzamer met Chadellano de Alduhami seconden. neer barrage waren en balk sneller, 39,73 seconden een was met Chaccball hindernis. (v. 43,26 brons. combinaties Eiken drie de eveneens met Sato kwam Lorenzo op In bij werd

Mohammed. Bassem Alduhami en Hamad Abdulrahman A Podium Bader Foto: Alrajhi, B: Photography

Groep FEI/Yusuke A Nakanishi Group M Ramzy

Qapella Almobty Abdullah met Merci Wathnan doorslag Khaled alle Hudson Al Alajami en Faut), pakten. goud (v. Qatarees Muhairi A Comme in Toulon). met één het de de Dieu Group terwijl en Vains brons ging eindigden il het Hier de drie de (v. naar tijd Z Plevau (v. van met barrage combinaties de springfout werd In moest de Diana tweede Faleh geven. du T&L)

Uitslag B groep

groep Uitslag A

Bron: Persbericht FEI