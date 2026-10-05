Nederlands gefokte Lorenzo ES naar zilver op Asian Games

De Nederlandse fokkerij heeft op de Asian Games in Aichi-Nagoya opnieuw van zich laten spreken. Abdulrahman Bader M Alrajhi en de in Nederland gefokte Lorenzo ES (v. Comme il Faut) pakten zondag het zilver in de individuele competitie. De combinatie was in de barrage met 39,73 seconden bijna drie seconden sneller dan de uiteindelijke winnaar Ramzy Hamad A Alduhami, maar twee springfouten kostten hen de individuele titel.
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foutloos Alduhami naar titel de
de foutloos. B nadat veroverd. medaille wedstrijd alle gouden Van Groep titel en Saoediër team in met de het daarmee eerder pakte rondes individuele De al hij in In (v. Alduhami Untouchable Aichi-Nagoya, tweede bleven Helsing) zijn 32 landen- zijn had én dertienjarige van
Alduhami Hamad met Foto: Ramzy 32. Untouchable Photography A Nakanishi FEI/Yusuke
ES Mohammed op de element seconden foutloze (v. rit eerste eerste seconden met laatste het dubbel acht Basem Chacco-Blue) bijna drie pakte een zette en vallen Chacco-Blue) van Alrajhi vierde. maar 42,59 als en zagen de van maar strafpunten, in JRA langzamer met Chadellano de Alduhami seconden. neer barrage waren en balk sneller, 39,73 seconden een was met Chaccball hindernis. (v. 43,26 brons. combinaties Eiken drie de eveneens met Sato kwam Lorenzo op In bij werd
Mohammed. Bassem Alduhami en Hamad Abdulrahman A Podium Bader Foto: Alrajhi, B: Photography
Groep FEI/Yusuke A Nakanishi Group M Ramzy
Qapella Almobty Abdullah met Merci Wathnan doorslag Khaled alle Hudson Al Alajami en Faut), pakten. goud (v. Qatarees Muhairi A Comme in Toulon). met één het de de Dieu Group terwijl en Vains brons ging eindigden il het Hier de drie de (v. naar tijd Z Plevau (v. van met barrage combinaties de springfout werd In moest de Diana tweede Faleh geven. du T&L)
Uitslag B groep
groep Uitslag A
Bron: Persbericht FEI
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