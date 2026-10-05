Nederlands gefokte Lorenzo ES naar zilver op Asian Games

Petra Trommelen
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Nederlands gefokte Lorenzo ES naar zilver op Asian Games featured image
Abdulrahman Bader M Alrajhi met Lorenzo ES. Foto: FEI/Yusuke Nakanishi Photography
Door Petra Trommelen

De Nederlandse fokkerij heeft op de Asian Games in Aichi-Nagoya opnieuw van zich laten spreken. Abdulrahman Bader M Alrajhi en de in Nederland gefokte Lorenzo ES (v. Comme il Faut) pakten zondag het zilver in de individuele competitie. De combinatie was in de barrage met 39,73 seconden bijna drie seconden sneller dan de uiteindelijke winnaar Ramzy Hamad A Alduhami, maar twee springfouten kostten hen de individuele titel.


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