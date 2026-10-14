Publiekslieveling Marriët Smit-Hoekstra wint Horses2fly 1,35m-finale: ‘Maggie had er zin in’

In de Horses2fly 1,35m-finale ging na een spannende barrage het dak eraf op Indoor Friesland. De overwinning ging naar de Friese Marriët Smit-Hoekstra en de negenjarige Wadro’s Maggie May (v. Zirocco Blue VDL). De tijd van het duo was razendsnel: 30.85 seconden. De winnaar van het eindklassement van deze rubriek werd de Drentse Marian Lunsche. Zij zadelde de achtjarige hengst Niki Lauda (v. Jardonnay VDL).

Savannah Pieters Door

Elf combinaties mochten terugkomen voor de barrage. De tweede en derde prijs gingen naar Drenthe. Tweede werden Auke Feenstra en Kansas (v. Baltic VDL). Ook zij hadden een razendsnelle tijd: 31.64 seconden. De derde plaats was voor Nicolle Eggens, die met Ohigho-P (v. Arezzo VDL) in 33.49 seconden over de finish kwam.

‘Maggie had er duidelijk zin in’

De winnares was na afloop door het dolle. “Ik wilde zo graag vandaag. Alle paarden sprongen zo goed, maar ieder rondje was er wel iets, het was het allemaal net niet. Maggie staat net pas weer bij mij op stal na een blessure, vorige week heb ik pas voor de eerst keer op haar gezeten. Internationaal komt dit weekend nog te vroeg, maar dit rondje kon mooi. Ze had er duidelijk weer zin in, ze leeft hiervoor. Volgens mij heeft ze hier al wel zes keer, nee ik denk nog vaker, hier gewonnen.”

‘Twijfelachtig of ik hier kon rijden’

“Na mijn val in Lanaken was het twijfelachtig of ik hier kon rijden, twee weken terug leek het niet te lukken. Mijn dokter zal dan ook niet blij zijn dit te lezen. Ik kon echter niet anders. Het is toch gewoon geweldig hier?! Als je dit niet probeert. Je wordt gedragen door het publiek dat ontploft als je foutloos bent. Tijdens mijn rit wist ik niet waar ik aan toe was. Normaal wordt er gefloten om je op te jutten, maar nu was het doodstil. Volgens mij was men bang mij uit mijn concentratie te halen”, besluit Smit-Hoekstra.

Uitslag.

Bron: Persbericht