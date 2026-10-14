Shane Dwan wint Horses2fly finale 1,30: ‘Ik weet niet wat ik meemaak’

Op Indoor Friesland ging de winst in Horses2fly finale over 1,30 m. naar de in Emmen woonachtige Ier Shane Dwan. Hij zadelde hiervoor de zevenjarige merrie Oakley Van de Falieberg (v. Kensington ES). Het duo kwam over de finish in 28,05 seconden. De winnaar van het overall klassement van deze rubriek werd Alexandre Boursier. Hij deed dit in het zadel van de hengst Matrix VDL (v. Matisse de Mariposa).

Ellen Liem Door

De nummer twee in de finale werd de Friese Roelof Dolfijn. Met Chance (v. Cazador LS) wist hij een tijd van 28,95 seconden neer te zetten. Als derde mochten de Friese Age Flapper met Picobella (v. Comthago VDL) zich opstellen. Dit duo klokte 29,61 seconden.

Shane Dwan: ‘Wat een show’

Speaker Bert de Ruiter doet wat hij zo graag doet, hij zweept het publiek voor iedere barrage op met gezellige meezingers. Velen zijn naar Leeuwarden gekomen om hun lokale helden aan te moedigen. Dat viel ook winnaar Shane Dwan op. “Wat een show, wat een fantastisch evenement, wat een publiek. Ik mag hier voor de eerste keer rijden en weet niet wat ik meemaak”, vertelt Shane Dwan lachend en enigszins verbluft. “Dit is één van de mooiste concoursen die ik gereden heb. Tot nu toe kende ik het evenement niet, maar ik zou het wel heel leuk vinden om hier volgend jaar internationaal te rijden.’

Tien jaar in Nederland

“Ik ben 28 jaar en ben nu tien jaar in Nederland. Ik heb voor diverse grote stallen gewerkt en vorig jaar hebben mijn vriendin en ik besloten om voor onszelf te gaan beginnen. Westenesch Equestrian in Emmen is nu onze thuisbasis. Wij leiden paarden op voor de verkoop, van baby tot Grand Prix.”

Verrast met uitnodiging

“Ik heb in Eext een kwalificatie voor deze Horses2fly finale gewonnen en dus een Golden Ticket, maar wist verder niet wat dit inhield. Tot mijn verrassing kreeg ik onlangs een mail met een uitnodiging voor vandaag. Geen moment heb ik getwijfeld en nogmaals, ik vind het geweldig hier, wat een enthousiast publiek. Het paard waar ik mee won, Oakley Van de Falieberg is van één van mijn beste klanten, de 75-jarige Nico Bouwkamp uit Zuidwolde. Helaas heeft hij de griep en kon hij er vandaag niet bij zijn, maar dit fleurt hem vast een beetje op.”

Uitslag finale

Eindstand

Bron: Persbericht Indoor Friesland