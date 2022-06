Veel springtalent in Stal Hendrix-competitie Meerlo

De vandaag verreden derde selectiewedstrijd van de Stal Hendrix-competitie heeft goede springpaarden naar voren gebracht. Bij de vierjarigen behaalde Alfred RG (v. Agana van het Gerendal Z) onder Jada Golsteijn de hoogste punten, in de andere leeftijdsklasses eindigden nakomelingen van Edinburgh en Eldorado van de Zeshoek vooraan. De finale wordt op 22 juli bij De Peelbergen verreden.

Bij de vierjarigen zegevierde Alfred RG (v. Agana van het Gerendal Z, fokker Rob Gradussen) onder Jada Golsteijn. De concurrentie zat hem wel op hielen, want met zijn 7,6 voor het springen en 8,0 voor het gaan tussen de hindernissen bleef hij slecht een-tiende voor op Nino Nacho RX (v. Conthargos) van fokker Stal Hendrix en de als derde geëindigde Klytsjko vd Heffinck (v. Kassander van ’t Roosakker) onder Rob Heijligers volgde op wederom een-tiende afstand. De als tweede geplaatste Nino Nacho HX was onder Ivo Steeghs het paard met de hoogste punten voor het springen. Juryleden Carlos Pinto en Desiree Johnson kenden deze kwaliteitsvolle merrie een 7,8 toe.

Grote toekomst

“We hebben een heel stel goede paarden gezien in deze rubriek. Meerdere paarden die we qua springen heel hoog hadden zitten, liepen wel in het parcours nog tegen wat problemen. Het was een hele ervaring voor ze, hier op het gras in Meerlo. De paarden uit de top-drie doen weinig voor elkaar onder en hebben echt een grote toekomst voor zich. De winnaar blonk uit met zijn vermogen en liet zich al goed rijden, waardoor hij vandaag het meest compleet was”, lichtte Desiree Johnson toe. In de vorige selectiewedstrijd eindigde Alfred RG als derde maar vanwege het niet deelnemen aan de eerste selectiewedstrijd heeft hij de leiding in het tussenklassement nog niet te pakken. Die eer gaat naar Nantucket (v. Cape Coral RBF Z), gevolgd door Klytsjko vd Heffinck en Safari vh Reukenis (v. Flipper d’Elle).

Tussenklassement

Na een derde plek tijdens de selectiewedstrijd in Sevenum, greep Mariekske (v. Edinburgh, fokker Jos Althuyzen) nu de winst. Onder Johan Bergs leverde deze keurmerrie het beste resultaat bij de vijfjarigen in Meerlo. Emile Tacken volgde op korte afstand als tweede met de Grandorado TN-dochter Marizona, terwijl Alexander Davis met Mike de Muze (v. Falaise de Muze) het derde resultaat neerzette. Laatstgenoemde pakt daarmee gelijk de leiding in het tussenklassement, nadat hij in de eerste wedstrijd in Koningsbosch als winnaar naar voren had kunnen treden. Oxana by Diamant Z (v. Ogano Sitte) en Menno H (v. Stakkato Gold) maken de top-drie in het tussenklassement compleet.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen rekende La Luna B (v. Eldorado van de Zeshoek) met Renee de Weert succesvol af met alle concurrentie. Daarmee versterkt ze haar koppositie in het tussenklassement, nadat ze vorige keer al tweede werd. Ook La Nulana K (v. Douglas) onder Manon Hees kwam opnieuw sterk voor de dag in de Stal Hendrix-competitie. Na een derde plaats vorige keer werd zij nu tweede, terwijl Lucky Special (v. Cardento) met Rob Heijligers derde werd. In het tussenklassement staat momenteel de Entertainer-zoon Lambrusco tweede, en Kontiki VK Z (v. Kannan) staat derde.

Finale bij De Peelbergen

Vanwege de annulering van Jumping Peel&Maas is de organisatie op zoek gegaan naar een alternatieve locatie voor de finale. De finale van de Stal Hendrix-competitie zal daardoor op vrijdag 22 juli, tijdens het internationale concours, bij het Peelbergen Equestrian Centre verreden worden.

Bron: Persbericht