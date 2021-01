Amsterdam 27 naar Teddy Vlock

De Israëlische springruiter Teddy Vlock neemt de teugels van Amsterdam 27 (Catoki x Acord II) over. De elfjarige Holsteiner werd tot voor kort geleden op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht door Mario Deslauriers.

Vlock is enthousiast dat hij Amsterdam 27 op Vlock Show Stables heeft mogen verwelkomen. “Het is niet alleen voor mij individueel heel fijn om zo’n paard er bij te krijgen, maar ook voor het Israëlische team. Beide factoren waren van doorslaggevende factor in het besluit dit paard aan te schaffen”, aldus Vlock tegenover World of Showjumping.

Bron: World of Showjumping