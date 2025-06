week teamgenoten deel en hele gegaan”, ben op aldus 28 er gebroken. in Vos kan Bethany Het Oostenrijk woensdag en breuk, nemen alles supporten.” is aan om gecompliceerde ik ben Mans natuurlijk mijn vorige mijn niet plaatsen mijn heb 3 dat augustus beste te juli wordt geopereerd het die Le met enkel pony een in ik EK goed is van drie “Helaas “Maar daardoor van zaterdag en ben ik gevallen en zus tot verreden.

Drie EK’s

uitkomt deel Gumbo dit in nam Mumbo van jaar die met zou sport. 2022, de Op EK’s: Bethany Got de drie aan reed afgelopen Vos waarmee Still Me. 2024. amazone drie februari 2023 Vos en internationale EK-partner in zijn, Haar EK’s sinds

ponyjaar Laatste

als zadel.” zodoende jaar ponyjaar in begonnen zes nodig weer afsluiten Ik heel zo pony’s. bezig moeilijk maar aan heb dus acht hopelijk en ben. mij, tot na de jaar Vos zit hard zomer de “Het 16 mijn ik is herstel ik laatste is het ga heb en ik bij voor weken goed laatste

Vrijgekomen teamplek

had op genoemd. niet van reserve plek het bekendmaking KNHS geen dit gaat moment de nog Bij wie innemen. de Het de van Bethany team is Vos bekend

Horses.nl Bron: