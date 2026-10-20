Door extreem weer getroffen MET Oliva geeft update

De regio rond het Spaanse Oliva is de afgelopen dagen getroffen door ernstige overstromingen. De organisatie van de Autumn Mediterranean Equestrian Tour (MET) besloot de slotdag van de tour op zondag al te annuleren vanwege de extreme weersvoorspellingen en code rood. In een verklaring laat de organisatie nu weten dat alle aanwezige paarden en mensen op de accommodatie veilig zijn.
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Update
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Vervolg Autumn MET
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Bron: Horses.nl
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