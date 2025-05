Elfra van Beek Z verlaat de stallen van Gilles Thomas

De Zangersheide-goedgekeurde hengst Elfra van Beek Z (v. El Salvador) heeft na een periode van vier jaar de stallen van Gilles Thomas verlaten. Thomas en de inmiddels elfjarige hengst waren de afgelopen jaren zeer succesvol op 5*-niveau. In de toekomst zal hij onder het zadel van de Duitse amazone Tiara Bleicher te zien zijn.

De zwartbruine hengst komt uit de fokkerij van Guido Herrijgers en genoot zijn opleiding onder Bart Lips. In 2021 nam Gilles Thomas de teugels over van de El Salvador-zoon en bracht hem tot op 5*-niveau. Op hun laatste internationale optreden van begin mei werd het duo tweede in het CSI5* 1,50 m. op de Longines Global Champions Tour van Shanghai. Eerder dit jaar behaalden ze samen ook al een zevende plaats in de GCT Grand Prix van Mexico City.

Bron: WoSJ/ Horses.nl