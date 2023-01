Jérôme Guery en Gilles Thomas grote winnaars op Equigala

Op dinsdagavond 17 januari stond voor paardenminnend België de vierde editie van het prestigieuze Equigala op de agenda. Op deze avond in Brussel werden traditioneel de Equistars, de prijzen voor de paardensport, uitgereikt. Zowel Jérôme Guery als Gilles Thomas mochten meerdere prijzen ophalen.

Gunter Neefs, die de avond opende met zijn versie van de Brabançonne, bracht de sfeer er onmiddellijk goed in. De talrijk opgekomen paardensportliefhebbers zagen vervolgens de volgende winnaars de revue passeren:

Rookie of the Year

In deze categorie mocht Gilles Thomas de spits afbijten. Hij haalde het van zijn collega’s Amber Hennes en Thibeau Spits, na een prachtig seizoen, waarin hij zijn doorbraak naar de 5* CSIO-wedstrijden maakte en meteen deel uitmaakte van het winnende team in Barcelona, dat voor België een plaats voor de Olympische Spelen bemachtigde. Verder werd hij derde in de loodzware GP van Calgary.

Horse of the Year

Net als vorig jaar ging in deze categorie de hoofdprijs naar Quel Homme de Hus. De hengst van Jérôme Guery, Eden Farm en Alexander Oancea rijgde ook in 2022 de successen aan elkaar, met als hoogtepunt de titel van vice- wereldkampioen met zijn partner Jérôme Guery. Andere genomineerden in deze categorie waren Kasanova de la Pomme (Koen Vereecke), Best of 8 (Michèle George) en Saint Calin (Louis-Philippe van Troys).

Team of the Year

Ook in deze categorie was de keuze groot, want over de verschillende disciplines kenden de nationale teams een succesvol jaar. Zo waren net als vorig jaar de young riders en junioren uit de springdiscipline onverslaanbaar op het EK in Oliva en werden de Belgische vierspanmenners derde op hun WK in Pratoni, net als de Children van dressuur op hun EK in Budapest.

Maar uiteindelijk zijn het de seniorenruiters springen, die de Nations Cup finale wonnen in Barcelona, die de titel ‘team van het jaar’ het komend jaar mogen dragen. Het team, bestaande uit Olivier Philippaerts, Jérôme Guery, Gilles Thomas, Koen Vereecke, Grégory Wathelet en Chef d’équipe Peter Weinberg, verzekerde België dankzij deze overwinning een ticket voor Parijs 2024.

Athlete of the Year

Michèle George is de grote overwinnaar in deze categorie. Net als in Herning trouwens, waar ze onklopbaar was en twee keer goud behaalde. Naast Michèle George waren voor deze titel Glenn Geerts en Jérôme Guery genomineerd.

Performance of the Year

Maar de hoofdprijs, de Equistar, gaat naar Jérôme Guery. Na zijn trouwe partner, Quel Homme de Hus, die ook al tot paard van het jaar werd verkozen, wordt ook Jérôme Guery beloond voor het jaar dat ze samen beleefden. Ook Pieter Devos en Wilm Vermeir werden in de bloemetjes gezet voor de prestaties die zij neerzetten afgelopen jaar. Pieter Devos werd tweede in het LGCT klassement en Wilm Vermeir won de CSI5* Wereldbeker van Mechelen.

Personality of the Year

Ingmar Devos, de voorzitter van de FEI, werd verkozen in een nieuwe categorie, Personality of the year.

Henders & Hazel Ranking en Belgian Breeders Bonus

Naast de awards werden op het Equigala ook de winnaars van de Henders & Hazel Ranking en de Belgian Breeders Bonus in de bloemetjes gezet.

Gilles Thomas werd op de valreep eerste in de Henders & Hazel Ranking, de nationale springruiter-ranking van 2022. Hij kon nog net over Jérôme Guery, de winnaar van vorig jaar, springen en won zo de meubelcheque van H&H ter waarde van 4.000 euro.

De Belgian Breeders Bonus is een nieuw initiatief van de Belgische paardensector. Doel is de Belgische fokkerij, een van de grootste spelers wereldwijd, te steunen en de Belgische fokkers te belonen voor hun harde werk en afgeleverde topproducten. Grote winnaar in deze ranking was familie Bruggeman. Zij werden voor hun fokproduct, Killer Queen VDM, het best verdienende paard in 2022, beloond met een cheque van 15.000 euro.

Bron: Equibel