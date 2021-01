Kassa rinkelt bij Stephan Conter

Stephan Conter van Stephex Stables heeft de afgelopen weken goede zaken gedaan. Zo verkocht hij zowel Bellisima ter Wilgen Z (Bamako de Muze x Air Jordan) als Zirocco's Son Z (Zirocco Blue x Burggraaf). Beide internationale springpaarden gaan hun carrière voortzetten in het buitenland.

Bellisima ter Wilgen Z sprong met ruiters van STX op 1,50 m-niveau. Deze tienjarige Zangersheide-merrie is verkocht aan Team Widmayer. De Duitse stal kocht in het verleden ook al de SF-ruin Baron d’La Rousserie (v. Lando) en de bij Zangersheide goedgekeurde hengst Floyd van Schore (v. Indoctro) bij STX.

Zirocco Blue-zoon naar VS

Ook de tienjarige Zirocco’s Son Z verlaat zijn stal in Wolvertem. De zoon van Zirocco Blue gaat naar North Run Stables in de Verenigde Staten. Emilie Conter was met de Zangersheide-ruin succesvol op 1,45 m.-niveau.

Bron: Horseman