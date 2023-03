Richard Vogel verliest toppaarden aan Steve Guerdat

De samenwerking tussen Richard Vogel en Kevin Murphy en Andrea Sigrist is beëindigd. Het Zwitserse echtpaar heeft besloten om Looping Luna (v. Lord Fauntleroy), Caracho (v. Cassilano), Checker (v. Clarcon) en Caramba (v. Comme il faut), die momenteel nog op een revalidatiekliniek staat, naar hun thuisland te halen. Daar neemt Steve Guerdat de paarden over.

Murphy en Sigrist willen hun paarden liever dichter bij huis hebben staan. “We zijn Richard Vogel, David Will en hun geweldige team erg dankbaar voor de succesvolle samenwerking”, vertelt het echtpaar aan Spring-Reiter.de. “Natuurlijk vind ik het jammer dat de samenwerking nu voorbij is. Zonde, want deze paarden gaan mij nauw aan het hart. Ik reed de eerste wedstrijden met Looping Luna, dus ik ken haar door en door. Ik ben heel trots op onze prestaties. Maar ik ben de familie Murphy ook erg dankbaar dat ik deze paarden heb mogen rijden”, voegt Vogel daar aan toe.

In januari werden Vogel en de pas negenjarige Looping Luna nog tweede op de Wereldbekerwedstrijd in Leipzig. Een dag daarvoor won Vogel samen met Caracho het Championat von Leipzig.

Bron: Spring-Reiter.de