Simone Blums Cool Hill naar Ashford Farm

Simone Blum heeft haar Grand Prix-paard Cool Hill (Corlensky G x Al Cantino) verkocht aan Ashford Farm. De elfjarige DSP-gefokte ruin vervolgt zijn carrière onder het zadel van Stefanie Caroll. Met Blum in het zadel won Cool Hill dit jaar en vorig jaar de Grote Prijs in München-Riem en in 2019 de Grote Prijs in Ising am Chiemsee.

Cool Hill kwam vijf jaar geleden bij Blum onder het zadel. “In het begin was je niet het paard dat ik voor ogen had. Onberijdbaar, moeilijk en bang. Maar Hansi (de echtgenoot van Simone, red.) heeft altijd in je geloofd en zag iedere keer weer je talent en enorme vermogen. Toen je op achtjarige leeftijd bij mij onder het zadel kwam hadden we aanvankelijk wat problemen, maar we werden daarna al vrij snel een geweldig team. Van kleine sprongetjes tot aan Aken, waar we ons plaatsten in de 5* Grand Prix.”

Bron: Instagram Simone Blum