Willem Greve stopt als selecteur van SFN II

Willem Greve, die vorig jaar met Zypria S N.O.P. (v. Canturo) sprong op de Olympische Spelen in Tokio en met Carambole (v. Cassini I) deel uitmaakte van het team dat in Barcelona de FEI Nations Cup finale won, heeft zijn werkzaamheden als selecteur voor het SFN II neergelegd. Voor Greve is het beoefenen van topsport en zijn werk als handelaar steeds lastiger te combineren met de tijd die hij graag aan het SFN II zou willen besteden.

Greve heeft afgelopen najaar laten weten zijn werkzaamheden als selecteur voor het SFN II te willen neerleggen per 1 januari 2022.

‘Zeer de moeite waard’

“De directie is Willem uiterst dankbaar voor de wijze waarop hij zich voor het Springpaarden Fonds Nederland heeft ingezet. Zijn inbreng was altijd zeer de moeite waard om kennis van te nemen. Natuurlijk hebben we alle begrip voor zijn besluit en prijzen ons gelukkig dat Willem aangegeven heeft om het SFN II graag – op de achtergrond – te willen blijven adviseren “, aldus Floris Deckers, voorzitter van de directie van het SFN II.

Groep selecteurs

Emile Hendrix, Teus van den Brink, Willy van der Ham en Egbert Schep vormen nu de groep selecteurs. Het SFN II, dat momenteel zeven springpaarden bij Nederlandse ruiters heeft ondergebracht, gaat zich beraden of er een vervangende selecteur voor Willem Greve gezocht gaat worden. Het feit dat het fonds de opbouwfase inmiddels achter zich heeft is daarbij één van de overwegingen.

Bron: SFN