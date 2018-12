Teavanta II C Z terug op Margaretha Hoeve

De voorheen door Ruben Romp gereden Teavanta II C Z (v.Treasure Z) zal wederom terugkeren naar de Margaretha Hoeve. Nadat de merrie in juni van dit jaar ook al terugkeerde naar de stal van Eric Berkhof, zal Teavanta II C Z nu bij terugkomst door de Nederlandse amazone Kim Emmen uitgebracht worden.

Maar liefst vijf verschillende ruiters namen vanaf oktober 2017 plaats in het zadel van de 13-jarige Treasure Z-dochter. Nadat Ruben Romp deelgenomen had aan de Europese Kampioenschappen in Gothenburg, werd Teavanta II C Z verkocht aan Oleksandr Onyshchenko. De Oekraïner reed welgeteld drie internationale wedstrijden met haar, maar de combinatie bleek geen goede match.

Wisseling van de wacht

Na Onyshchenko nam Simon Delstre van november 2017 tot april 2018 de merrie onder zijn hoede. Beste prestatie van het duo was een derde plaats in een 1,60m rubriek in Londen vorig jaar. Afgelopen juni verhuisde Teavanta II C Z terug naar de stallen van Eric Berkhof, waar stalruiter Jonas Vervoort de grote bruine uitbracht op 1,45-1,55m niveau. Na Vervoort reed Onyshchenko haar nog twee rubrieken in Oliva, waarna David Will de teugels overpakte. Nu staat ruiter of wel amazone nummer zes, Kim Emmen, klaar om het zadel op de 13-jarige merrie te leggen.

Bron: RidersAdvisor/Horses.nl