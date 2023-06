Turkington gaat Nederlanders voorbij in Geesteren

De Ierse Emily Turkington heeft met Cornet (v. Cornet's Prinz) de Grand Prix van Twente gewonnen. De tweede plaats ging naar Victor Mariano Luminatti met KWPN-merrie Idette (v. Eldorado vd Zeshoek). Bernardo Cardoso de Resende Alves, eveneens uit Brazilië, werd derde met El Torreo de Muze (v. Taran de la Pomme).

De Grote Prijs, gesponsord door Erve Maathuis, de Provincie Overijssel en Auto Haarhuis, kende een vlotte start. In eerste instantie leek het alsof de barrage goed gevuld zou raken. Maar nadat van de eerste vier drie naar de barrage gingen, bleek het toch een heel delicaat parcours met een aantal voorwaartse afstanden die niet voor iedereen vlekkeloos verliepen. Uiteindelijk mochten 13 combinaties naar de barrage, waaronder vijf Nederlanders.

Zwartjens en Martens op vier en vijf

Meike Zwartjens zette het beste Nederlandse resultaat neer met Twister de la Pomme (v. Darco). Het duo werd vierde met twee foutloze omlopen. Direct daarachter zat Mark Martens, die met Kinmar Quality Hero (v. Obos Quality 004) vorige week nog meesprong met het winnende Nederlandse team in de EEF-landenwedstrijd van Drammen.

Moerings

Veel mensen hoopten of verwachtten dat Bas Moerings opnieuw de hoofdprijs zou pakken. In 2022 was hij de verrassende winnaar van deze GP. Moerings – laatste starter in de barrage met Ipsthar (v. Denzel vh Meulenhof) – had ook de snelste tijd, maar een klein tikje hield hem van de overwinning af.

Uitslag

Bron: Horses.nl