Veldhuis wint Medium Finale Wierden met merrie ‘die lekker kan galopperen’

De vrijdagavond van Indoor Wierden is misschien wel de meest bijzondere avond van het evenement. Rijendik publiek, sport van de bovenste plank, de race tegen de klok in de teamwedstrijd en het krachtsvertoon over een gigantische muur. Ruiters zijn dan nog net even meer gebrand op een overwinning en als dat lukt, dan wordt daar natuurlijk op geproost. Steven Veldhuis won de 1,40m Medium Tour finale. Hendrik Jan-Schuttert won samen met de Duitse amazone Christina Thomas het Puissance springen over een hoogte van maar liefst 2,10m.

Steven Veldhuis bleef de internationale concurrentie maar net voor in de Medium Tour finale om de Roelofsen Horsetrucks Prijs. De Duitser Johannes Ehning mocht met de hengst Caramsin (v. Cornet Obolensky) het langst van de leiding genieten totdat de Zweedse Malin Parmler op Freedom (v. Astrello) onder zijn tijd dook. Steven Veldhuis uit Haaksbergen reed er vervolgens nog een seconde vanaf met de schimmelmerrie Elba-Montanja (v. Berlin). Remco Been, Willem Greve en Rolf-Göran Bengtsson werden vierde, vijfde en zesde.

Finale met snelheidsduivels

“Daar ben ik blij mee”, vertelt Steven Veldhuis. “Het was ook wel een mooi gebouwd parcours, mooier dan de eerdere parcoursen die hier deze week stonden. Dat zag je ook wel terug: 18 van de 55 in de barrage maar dat geeft niet. Het werd een mooie finale met echte snelheidsduivers en veel publiek. Je weet ook van tevoren dat Indoor Wierden niet heel makkelijk is. Ze zeggen niet voor niets: Als je hier kan rondkomen, dan kan je overal rijden.”

‘Merrie kan lekker galopperen’

Veldhuis rijdt de merrie sinds half augustus voor haar fokster Brenda Keukenkamp uit Lochem. “Daarvoor liep ze in Duitsland, maar ze wilde haar graag wat dichter bij huis hebben. Het is een paard met een heel goede instelling en kwaliteit. Die kun je lekker laten galopperen zonder dat ze te vlak wordt. Ik had niet gedacht dat we zouden winnen, want naar de dubbelsprong reden we één pas teveel.”

‘Punten halen in het 1,50m’

Elba-Montanja presteert in elk geval al heel constant. “Ze zit vaak in de prijzen. Wat het doel is? Punten halen in het 1,50m. Dat is de opdracht die ik meegekregen heb. Daarna gaat ze de fokkerij in.”

Puissance over 2,10m

In het Puissance springen stond de eerste muur al op 1,60m hoogte en daar reden twaalf dappere deelnemers op af. Uiteindelijk bleven er drie over die de 2,10m hoge muur mochten proberen. Bas van der Aa viel met Davinci (v. Arpeggio) af door een fout en werd derde. Hendrik-Jan Schuttert op Bangelo (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en de Duitse Christina Thomas op Caddle (v. Casir ASK) sprongen foutloos en besloten de eerste plek te delen, goed voor 875 euro elk.

Overige winnaars

De overige internationale winnaars op vrijdag waren de Britse Annabel Shields op Creevagh Carisma in het 1.35m en Hester Klompmaker met Forever V.D.W. (v. Zirocco Blue) in het 1,30m.

Bron Persbericht