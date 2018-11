Vrieling verkeert in bloedvorm in Stuttgart

Jur Vrieling beleeft tot nu toe al een ontzettend succesvol weekend in Stuttgart, en vanochtend voegde de ruiter nog een prijs toe aan zijn palmares. Dit maal belandde Vrieling in de top vijf van een jacht parcours op 1,45m hoogte waarin onze landgenoot verkleed was als piraat. De winst in de showrubriek, en daarmee de 6.250 euro, ging naar de Duitser Felix Haßmann.