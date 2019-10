Vrieling voert nipt Medium Tour proef aan op Indoor Wierden

Jur Vrieling schreef vanavond de eerste proef van de Medium Tour op zijn naam. De Nederlander verwees met een verschil van slechts 0.02 seconden de Britse Annabel Shields naar de tweede plaats. Remco Been maakte de top drie compleet en ook Iris Hakvoort, Aniek Diks, Josta van Straaten en Suus Kuyten pakten nog een topklassering.

Vrieling zadelde voor de 1.40m twee-fasen rubriek Gavarni (v.Mylord Carthago), waarvan de ruiter sinds september de teugels overnam van Amber Meijer en zette als vijfde starter een tijd neer die door niemand geklopt werd. Gisteren werd Vrieling al tweede met dit paard in de 1.35m en vandaag was 27.55 seconden aan het einde van de rubriek genoeg voor de ruiter om voorop te mogen in de ereronde. Shields kwam het dichtst in de buurt van de Nederlander. Met Carnoneybridge Challenger (v.Hermes de Reve) klokte de Britse 27.57 en moest toch achter Vrieling plaatsnemen.

Nederlandse driekleur

De Nederlandse driekleur werd goed vertegenwoordigd in de top van het klassement. Naast Vrieling eindigde Remco Been ook op het podium. Been stuurde Balou van het Molenhof Z (v.Berlin) rond in 27.76 seconden en mocht als derde opstellen. Iris Hakvoort pakte met Hercules (v.Zirocco Blue) een vijfde plaats voor Aniek Diks die met Green Day (v.Eldorado vd Zeshoek) zesde werd. Josta van Straaten (Dior Bin Sarah) en Suus Kuyten (Gacarla VDL) tekenden voor de zevende en achtste plaats.

Bron: Horses.nl