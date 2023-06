Wereldkampioene DSP Alice neemt afscheid in Aken

Voor eigen publiek en in eigen huis werd gisteravond afscheid genomen van DSP Alice (v. Askari), de merrie die Simone Blum in Tryon 2018 het individuele wereldgoud bracht. In de pauze van de landenwedstrijd in Aken stond het paar voor de laatste maal in de schijnwerpers op de plek waar ze zoveel onvergetelijke momenten hebben gehad. In de loop van haar carrière heeft de vosmerrie met de onbedwingbare wil om te winnen zich altijd bijzonder thuis gevoeld op de heilige gras van de Soers.

De grandioze triomf met het Duitse team in de Nations Cup van Aken in 2018 is daar het bewijs van. Het jaar daarop leverden Blum en Alice ook een belangrijke bijdrage aan de tweede plaats in de prestigieuze Nations Cup met twee foutloze rondes. 2019 was ook het jaar waarin DSP Alice de Halla Challenge Prize kreeg op het CHIO Aken, nadat ze vierde werd in de Rolex Grand Prix als meest succesvolle paard van het concours.

Goud in Tryon

Dit is echter slechts een greep uit de verdiensten waarmee de Askari-dochter haar amazone in zeer korte tijd naar de internationale wereldtop katapulteerde. 40.000 toeschouwers keken geboeid naar het grote scherm, waarop de hoogtepunten van haar carrière voorbij kwamen. Het winnen van de gouden medaille op de Wereldruiterspelen 2018 in Tryon was ongetwijfeld een van de hoogtepunten. Daarnaast won het paar in Tryon met het team brons. Het jaar erop was het teamzilver op het EK in Rotterdam en individueel de vierde plaats. In 2019 won Blum onder meer de Grand Prix’ van La Baule en Mannheim.

Blessureleed

In 2020 hield het geluk op voor Blum. Alice raakte geblesseerd aan haar rug, het paard werd geopereerd en Blum moest de Olympische Spelen van Tokio aan zich voorbij laten gaan. Na haar blessure keerde Alice nog twee korte periodes terug in de springpiste. In maart was het laatste optreden van het paar in Gorla Minore.

“Bedankt voor alles, Alice!”, zei de geëmotioneerde Simone Blum na afloop met trillende stem in de microfoon. Daarna reed ze met de zestienjarige merrie haar laatste ereronde onder het daverende applaus van het Akense publiek.

Bron Persbericht CHIO Aken