Spoor terug Oreo Brownie H: ‘Met deze kan iedereen over 1,60m.’

De KWPN-gefokte en DWB-goedgekeurde hengst Oreo Brownie H (Diarado x London) werd vijfde op het WK voor jonge springpaarden onder de Noorse amazone Benedikte Serigstad Endresen. Dat werd voorafgegaan door drie vlekkeloze nulrondes, net als vorig jaar bij de vijfjarigen. Mooie revanche voor de hengst die bij het KWPN in de eerste bezichtiging bleef staan.

Oreo Brownie is een typisch voorbeeld van een succesvolle Europese samenwerking. Hij werd gefokt door Harm Hartlief in Nederland uit de merrie Elahniki, een dochter van BWP-ambassadeur London (ex. Carembar de Muze), en de Holsteiner Diarado. Vandaag de dag is Oreo Brownie in eigendom van Martin Oosterlaar uit Nederland en de Deense stoeterij Katrinelund, en wordt hij gereden door de Noorse amazone Benedikte Serigstad Endresen (31), gevestigd in België.

