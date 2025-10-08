Spoor terug Oreo Brownie H: ‘Met deze kan iedereen over 1,60m.’

Esther Berendsen
Spoor terug Oreo Brownie H: ‘Met deze kan iedereen over 1,60m.’ featured image
Oreo Brownie H en Benedikte Serigstad Endresen in de finale van het Wereldkampioenschap voor zesjarige paarden op weg naar de vijfde plaats. Foto: Jacquelien van Tartwijk

De KWPN-gefokte en DWB-goedgekeurde hengst Oreo Brownie H (Diarado x London) werd vijfde op het WK voor jonge springpaarden onder de Noorse amazone Benedikte Serigstad Endresen. Dat werd voorafgegaan door drie vlekkeloze nulrondes, net als vorig jaar bij de vijfjarigen. Mooie revanche voor de hengst die bij het KWPN in de eerste bezichtiging bleef staan.

Door Esther Berendsen

Oreo Brownie is een typisch voorbeeld van een succesvolle Europese samenwerking. Hij werd gefokt door Harm Hartlief in Nederland uit de merrie Elahniki, een dochter van BWP-ambassadeur London (ex. Carembar de Muze), en de Holsteiner Diarado. Vandaag de dag is Oreo Brownie in eigendom van Martin Oosterlaar uit Nederland en de Deense stoeterij Katrinelund, en wordt hij gereden door de Noorse amazone Benedikte Serigstad Endresen (31), gevestigd in België.

Lees het levensverhaal van Oreo Brownie H in de Paardenkrant nr. 41

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online
Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af
Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

De Paardenkrant 41 – 2025 digitaal
De Paardenkrant 41 – 2025 print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like