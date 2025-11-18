Deze week… Egbert Schep prolongeert zijn Oldenburgse titel

Net als bij de dressuurhengsten was de Nederlandse invloed op de hengstenkeuring van Oldenburg International heel groot. Een derde van de hengsten had een Nederlandse fokker/eigenaar. Maar kwalitatief was de Nederlandse invloed nog veel groter, met opnieuw een hoofdrol voor Egbert Schep.

Egbert Schep was dit keer met drie (!) fantastisch gefokte, geweldig springende blikvangers naar Vechta gekomen. En twee daarvan waren rechtstreekse kandidaten voor de titel. Echte complete hengsten, met alles erop en eraan. Met afstammingen om van te watertanden, oogstrelende modellen en perfecte optredens over het hout.

De keuze had maar zo kunnen vallen op de hoogedele oom van de kampioen van vorig jaar, Tristan ES (Candy de Nantuel uit de Cumano x Chellano-merrie Isolde ES, de moeder van Lacosta ES en de stam van USA Today en Cupcake). Maar het werd de door Chris de Gier uit Den Haag gefokte Tomba La Bomba van de Zwethove (Kasanova de la Pomme x Apardi x Cassini II), een echte hengst met een even degelijk als fraai lang gelijnd model, die telkens ruig over het hout ging en fans maakte op de tribune.

Nederlandse pareltjes geven Oldenburg glans

Nederlandse inzenders wisten de weg naar Vechta dit jaar prima te vinden. Een derde van de deelnemers aan de Oldenburgse hengstenkeuring had Oranje roots. Het Oldenburgse stamboek is zeer actief buiten de landsgrenzen, gaat in het buitenland op pad om veulens te registreren en is ook buiten het kerngebied, dat zich uitstrekt tussen Hamburg en Osnabrück, steeds op zoek naar relaties met enthousiaste fokkers.

Schep domineerde voor het tweede opeenvolgende jaar de springjaargang, maar ook veel Nederlandse inzenders van dressuurhengsten hadden hun hoop op Oldenburg gevestigd. Dat bleek in een aantal gevallen ongegrond; veel hengsten werden niet verkocht.

Karin Reijrink: ‘Als veulen had Renzo al veel zelfhouding’

De KWPN Hengstencompetitie in Kronenberg leverde vorige week maandagavond in de klasse L dressuur een spannende strijd op. Real Dream (v. Dynamic Dream) pakte onder Charlotte Fry de overwinning, maar stalgenoot Renzo (v. Kjento) kwam met amazone Zandra Birkeland heel dichtbij. Minder dan een halve punt scheidde de twee vierjarige hengsten van Van Olst Horses. Voor veel toeschouwers was Renzo het hoogtepunt van de avond met zijn lichtvoetige en harmonieuze optreden.

Wij spraken met fokker Karin Reijrink en eigenaar Gertjan van Olst, lees de interviews in de Paardenkrant van deze week.

Conan Wright debuteert sterk in hengstencompetitie: ‘Ze moeten in ieder geval veel bloed hebben, en go’

Voor het eerst reed Conan Wright mee in de Blom hengstencompetitie en deed dat zeer succesvol. Met beide vierjarige hengsten van Stal Brinkman, R. Elfhaban van Beek en Rising Blue, bleef de 27-jarige Ierse ruiter beide manches zonder fouten in het 1,10 m. Daarnaast reed hij met de vijfjarige Poker de Latif (Latif V S x Cancara) een foutloze ronde in het 1, 20 m. in het kader van de hengstenselectie.

Lees een interview met Wright in de Paardenkrant nr. 47

Von Bredow-Werndl is weer terug: 83% voor Diallo

De dressuurtop moet weer rekening gaan houden met Jessica von Bredow-Werndl. Na de Grand Prix op de Wereldbekeromloop in Stuttgart, die begon met (te) veel spanning, was de Kür er één om van te genieten: vanzelfsprekend, licht en schijnbaar uit vrije wil. De tienjarige Diallo (v. Dancier) liep overtuigend naar 83,095%. Ook overtuigend was de Kür van Marieke van der Putten en de eveneens tienjarige Kuvasz RS2 N.O.P. (v. Glamourdale), zij scoorden bijna 79% – goed voor de vierde plaats.

Lees alles over de Wereldbekeretappes in de Paardenkrant van deze week.

Zonder zicht linkeroog loopt Sky Utopia fier naar hoge EPTM-score

Zowel moeder Dakota Utopia als grootmoeder Safari Utopia (v. Special D) waren – en in de toekomst ook dochter Sky Utopia (v. Las Vegas) – waardevolle merries voor de familie Hol-Vink. Vorige week vrijdag liet Sky een heel goede indruk achter in het examen van de EPTM. Ze verdiende in de dressuurrichting 83 punten en werd net als haar moeder elite. “Met vertrouwen en rust geven ze alles”, vertelt Hanny Vink over de paarden uit deze stam. Samen haar ouders Jan en Mini Hol sloeg ze met gepaste trots de examenpresentatie van de Las Vegas-dochter gade.

Lees alles over de EPTM in de Paardenkrant nr. 47.

Mosito van het Hellehof: ‘Een topvererver in wording’

De oudste nakomelingen van springhengst Mosito van het Hellehof (Elvis ter Putte x Nabab de Reve) zijn inmiddels negen en presteren uitzonderlijk goed in de sport. Maar liefst 48 springen 1,40 m. of hoger (daarvan 25 1,50 m. of hoger). Die nakomelingen zorgen ervoor dat Mosito beide HorseTelex-rankings voor de jongste verervers aanvoert. De hengst van Joris De Brabander is zodoende onze nieuwe Stijger van de Maand.

Lees het levensverhaal van Mosito van het Hellehof in de Paardenkrant van deze week.

Wat iedere ruiter zelf zou moeten weten over zadelpassen

Fabels ontkrachten en kennis verspreiden, dat waren de belangrijkste doelstellingen van Jolanda van der Leeden en haar team (Nienke Bergsma en Sander Gepkens) bij het geven van een webinar over zadels en zadelpassen. Horses.nl organiseerde het samen met hen in het kader van de Week van het Zadel en dat bleek geen overbodige luxe; uit het aantal aanmeldingen, vragen en opmerkingen bleek dat er ontzettend veel behoefte is aan betrouwbare kennis over zadelpassen. Met als hoofdvraag: hoe weet ik of mijn zadel goed ligt?

Lees een uitgebreid artikel over zadelpassen in de Paardenkrant van deze week, met daarin verder:

Realiteit van de markt keert terug op HK Oldenburg

Vol vertrouwen van start met KWPN-verrichtingsonderzoek

Sterk seizoen voor Willem Greve en Pretty Woman bekroond met winst in WB Stuttgart

Joep Schaap maakt familiefeest compleet in Opglabbeek

