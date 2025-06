Deze week… Het afscheid van Glock Nederland en een openhartig interview met Emmelie Scholtens

Deze week lees je in de Paardenkrant natuurlijk alles over CHIO Rotterdam 2025, het concours dat onder andere de stop van het Glock Horse Performance Center Nederland markeerde. De Paardenkrant sprak met Hans Peter Minderhoud over die stop en ook vooral over de toekomst. Daarnaast lees je in de Paardenkrant nr. 26 een openhartig interview met Emmelie Scholtens, die vertelt over het verlies van haar baby, haar ziekte en haar benoeming in de KWPN-Hengstenkeuringscommissie (en de kritiek daarop).

CHIO Rotterdam markeerde de stop van het Glock Horse Performance Center Nederland. Op het concours in het Kralingse Bos reed Hans Peter Minderhoud voor de laatste keer met Glock’s Taminiau de ring in. Zowel in de Grand Prix (72,793%) als in de Kür (81,905%) was er een pr. Met een staande ovatie verliet Minderhoud de ring om daar waarschijnlijk nog wel weer terug te keren. In een gesprek met de Paardenkrant liet de ruiter weten ‘er waarschijnlijk nog wel een keer voor te willen gaan’. ‘Er’ is in dit geval de Olympische Spelen en de twee achtjarige paarden die met Minderhoud naar de stal van Aad en Lida Both verhuizen (My Toto en Mister US) hebben in 2028 een ideale leeftijd.

De KNHS heeft voorafgaand aan CHIO Rotterdam nog nagedacht over een kleine ceremonie voor de jarenlange inzet voor TeamNL van het Nederlandse Glockteam: Edward Gal (en Vanessa Ruiter), Hans Peter Minderhoud (en Anna Visser) en Nicole Werner. Minderhoud wilde liever gewoon rijden en kreeg daar (hoewel hij geen kans maakt op een teamplaats dit jaar) ook de kans voor op de tweede observatiewedstrijd van Patrick van der Meer. Het publiek in Rotterdam maakte er alsnog een bedankje van met een minutenlang applaus en staande ovatie.

Lees alles over CHIO Rotterdam 2025, de wedstrijd die de stop van Glock Nederland markeerde, in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.



Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Hans Peter Minderhoud bleef nog lang hopen op een oplossing

Voor Hans Peter Minderhoud en Edward Gal betekent het stoppen van de sponsoring door Kathrin Glock en het stoppen van het Glock Horse Performance Center in Oosterbeek niet alleen het verliezen van paarden, maar ook het verliezen van huis en haard. Hans Peter Minderhoud bleef lang hopen dat er op de één of andere manier nog een oplossing zou komen waardoor niet zijn hele leven op 51-jarige leeftijd op de kop zou komen te staan, maar het liep toch zo. “Inmiddels ben ik wel aan het idee gewend en kijk ik er ook naar uit dat het voorbij is, maar dat heeft wel even geduurd.”

Minderhoud vertelt over de veranderingen die eraan komen en benadrukt ook de dankbaarheid voor de ondersteuning van familie Glock in een interview met de Paardenkrant.

Emmelie Scholtens over het verlies van haar baby, haar ziekte en haar benoeming

Emmelie Scholtens deelde op 19 mei een ontroerende foto van het handje van haar en Jeroen Wittes stil geboren kindje. Scholtens heeft een zware periode doorgemaakt, waarbij er afgelopen winter een zeldzame vorm van chronische leukemie werd vastgesteld, die er mede voor zorgde dat de baby niet levensvatbaar was. De behandeling van de leukemie sloeg aan en vorige week toonde onderzoek aan dat de bloedwaarden weer op peil zijn. Inmiddels zit Scholtens ook al weer volop te paard, daarover – en natuurlijk ook over de benoeming in de KWPN hengstenkeuringscommissie (en de kritiek daarop) – vertelt Scholtens openhartig in een interview met de Paardenkrant.

“Je zou kunnen zeggen dat de baby mijn leven heeft gered”, zegt de 39-jarige Emmelie Scholtens halverwege het interview. Ze vertelt een heftig verhaal, maar ook een verhaal waarin Scholtens het positieve probeert te zien. Dat is daar een voorbeeld van.

Lees het heftige verhaal van Emmelie Scholtens in de Paardenkrant van deze week.

Beauville in de hoofdrol en Nederlands team laat spierballen zien

Met een team vol ervaring en het mes tussen de tanden wist Nederland de winst naar zich toe te trekken in de Longines League of Nations verreden tijdens CHIO Rotterdam. Met een kleine trendbreuk vorig jaar (zesde) is dit bijna een traditie: Nederland won in 2021, 2022 en 2023. Hoofdrolspelers hierin zijn Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. (v. Bustique). Laatstgenoemde was alleen in 2023 afwezig en in drie edities, waaronder die van dit jaar, liet de ruin dubbele nulrondes noteren.

Met het meest ervaren team denkbaar – zowel qua paarden als ruiters – deed TeamNL vrijdag in de Longines League of Nations wat hard nodig was. In een spannende strijd met de winnaar van vorig jaar, Frankrijk, trok oranje met een beetje hulp van Kevin Staut in zijn slotronde aan het langste eind. Daarmee staat het Nederlandse team in de tussenstand, met nog één wedstrijd te gaan, op de zevende plaats. Net aan de goede kant, aangezien acht landen door mogen naar de finale in Barcelona. Frankrijk voert de tussenstand aan en lijkt bovendien op ramkoers voor veel mooie resultaten in de toekomst.

Lees alles over de landenwedstrijd op CHIO Rotterdam in de Paardenkrant van deze week.

Harm Hartlief zet Niki-stam succesvol voort: ‘Drive in sport en fokkerij is hoop’

Het eerste veulen dat wijlen Hendrik Hartlief kreeg van de aangekochte Zaniki (v. Joost) was de later goedgekeurde hengst Ekstein. Nu, jaren later, is het zoon Harm die de stam voortzet met de Glock’s London-dochter Elahniki als huidige vlaggenschip. Dat het fokken niet altijd rozengeur en maneschijn is, werd dit jaar weer bevestigd. Elahniki kreeg tweeënhalve maand te vroeg een dood veulen. Haar dochter Lolaniki (v. Latour TN) maakte veel goed en bracht op 6 mei een merrieveulen van Never Lose, zodat er toch gesproken kan worden van fokkersvreugde.

In deze aflevering van onze serie ‘Fokkersvreugde’ waren we op bezoek bij Harm Hartlief.



Karl Cook met optimale race naar GP-zege: ‘Caracole de la Roque geeft je weinig tijd om na te denken’

In de springsport is het lastig om te spreken van een optimale prestatie. Het kan eigenlijk altijd wel beter. Of, in een barrage: sneller. Maar daar was in de Grote Prijs van Rotterdam na de rit van Karl Cook en Caracole de la Roque nou eens écht geen sprake van. Toen 0/37,17 op het bord verscheen, was het volkomen duidelijk. Er was geen beginnen aan om dáár nog wat aan te doen.

Lees verder in de Paardenkrant nr. 26.

De toekomst van Renbaan Duindigt hangt aan zijden draadje

Donkere wolken pakken zich samen boven Renbaan Duindigt in Wassenaar. Als er niet snel een oplossing komt voor de in financiële nood verkerende draf- en renbaan, volgt op 23 juli aanstaande een executieveiling. En dan is het nog maar de vraag of de huidige functie van de iconische draf- en renbaan behouden blijft. “Vanuit de sector zetten we alles op alles om het gebruik van de draf- en renbaan voor de toekomst veilig te stellen”, verzekert Paul Mulder, voorzitter van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport.

Lees alles over de situatie van Renbaan Duindigt in de Paardenkrant van deze week.

Veel verrassende kampioenen op CK JongKWPN

De Centrale Keuring van JongKWPN – die in verband met de hitte een paar uur was vervroegd – kende zaterdag op de thuishaven van het KWPN Centrum een vlot verloop. In de binnenhal bleef het koel en buiten was er veel schaduw. Er heerste een gemoedelijke sfeer en er werd tijd genomen, al mocht de jury naar de jongere inzenders toe wel veel meer uitleggen terwijl ze aan het keuren waren. In een aantal rubrieken kwam een verrassende kampioen naar voren, zoals tuigpaardveulen Variant, die ook met zijn allure algemeen veulenkampioen werd. Paardenkrantverslaggever en fotograaf Jacquelien van Tartwijk volgde alles op de voet en legde de ochtend vast in beeld.

Lees alles over de eerste Centrale Keuring van dit seizoen in de Paardenkrant nr. 26

EPTM-examen levert twee NMK-merries op

Tweeëntwintig merries deden afgelopen vrijdag eindexamen in het kader van de EPTM. Daarvan zijn er veertien springgefokt en acht hebben een dressuurafstamming. Allemaal slaagden ze met 75 punten of meer en twee merries scoorden zelfs dermate goed dat ze een ticket verdienden voor de NMK. Het gaat om springmerrie Sabrina VM (v. Lambada Shake AG) van Jan van Meever, die vaak successen boekt met zijn merries in de EPTM, en de dressuurmerrie Soof Osterbos (v. Kjento) van KWPN-senior inspecteur Floor Dröge.

Lees alles over de EPTM in de Paardenkrant van deze week.

IBOP-toppers Phelita O en Papaya naar negens voor rijdbaarheid

De IBOP vorige week dinsdag in Reuver was kwantitatief geen grote, maar met de kwaliteit zat het wel goed. Twee merries – in beide fokrichtingen één – liepen de hoogste score van 85,5 punten bij elkaar. In de dressuurrichting ging het om Just Wimphof-dochter Papaya van de familie Andeweg en bij de springpaarden sprong Eldorado van de Zeshoek-dochter Phelita O van fokker P. Oosterbosch uit Wintelre eruit. Opvallend is dat beide merries slaagden met een negen voor de rijdbaarheid. In totaal finishten elf van de vijftien voorgestelde paarden met 75 punten of meer.

Lees verder in de Paardenkrant nr. 26, met daarin ook:

Ermitage Kalone schittert in oververhit Parijs

Goud op EK Endurance met de beste concurrenten denkbaar

Hans Arends naar goud op spannend NK Paramennen

Floor Dröge: ‘De EPTM geeft het meest eerlijke beeld van een paard’

KFPS: Hengstenselectie en financiën hete hangijzers

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop