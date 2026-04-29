Kathrin Glock vertelt in Vanity Fair voor het eerst over stoppen GHPC

Rick Helmink
Hans Peter Minderhoud, Nicole Werner, Kathrin Glock en Edward Gal bij de bekendmaking van de samenwerking Foto: Melanie Brevink

Behalve een korte mededeling op de inmiddels uit de lucht gehaalde social media en de website van Glock Horse Performance Center in november 2024 liet Kathrin Glock zich, ondanks herhaaldelijke verzoeken van onder andere de Paardenkrant, niet uit over het opheffen van GHPC. In het Amerikaanse blad Vanity Fair doorbrak Glock onlangs voor het eerst haar zwijgen en meldt de erfgename van Gaston Glock dat haar overleden man al in 2022 besloten zou hebben om te stoppen met het paardengebeuren. Zij voerde dit besluit slechts uit in 2025, meldt Glock.

Door Rick Helmink

In een schriftelijke reactie laat Kathrin Glock aan Vanity Fair weten: “Glock’s terugtrekking uit de internationale paardensport en fokkerij werd publiek gecommuniceerd in november 2024. Het besluit dat daaraan ten grondslag lag, werd gemaakt door Gaston Glock in 2022. De implementatie van dat besluit werd geleidelijk en consistent uitgevoerd onder mijn leiding in de daaropvolgende jaren. Alle Glock-paarden zijn met sportief pensioen gegaan en genieten nu van hun pensioen op een paardenparadijs: GPHC Oostenrijk.”

Die verklaring komt niet helemaal overeen met de praktijk. Hoe dat zit, lees je in de Paardenkrant van deze week.

Mogelijk ook interessant