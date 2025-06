NRC maakt uitgebreid artikel over hoeveel vrije beweging en sociaal contact voor paarden voldoende is

Stichting Dier&Recht heeft november vorig jaar bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven een zaak tegen de NVWA gewonnen. Dier& Recht vroeg de NVWA om op te treden tegen Manege Prinsenstad, die naar oordeel van de stichting onvoldoende vrije beweging en sociaal contact krijgen. Eerdere rechters wezen de eisen van Dier&Recht af, de hoogste instantie deed dat niet. Die stelt dat de NVWA zorgvuldiger en nauwkeuriger moet onderbouwen of de betreffende paarden en pony's voldoende beweging en mogelijkheden tot sociaal contact krijgen. Over die onderbouwing publiceerde NRC Handelsblad in de zaterdagkrant een uitgebreid artikel. De hoofdvraag: hoeveel beweging en sociaal contact is voldoende?

NRC ging voor het artikel onder andere op bezoek bij de betreffende manege in de zaak van Dier& Recht tegen de NVWA (Manege Prinsenstad). Op het bedrijf van familie Duijndam in Delft zijn al volop veranderingen doorgevoerd om voor meer sociaal contact tussen de paarden en vrije beweging te zorgen. Daar worden in het artikel verschillende voorbeelden van gegeven (meer paddocks, vrije beweging in de binnenbak, luiken die aan stallen zijn toegevoegd en bovenschotten die zijn weggehaald).

NVWA: paardenwelzijn op orde

De NVWA stelde onlangs (opnieuw) vast dat het paardenwelzijn dik in orde is op Manege Prinsenstad, ook wat betreft sociaal contact en vrije beweging. ‘De toezichthouder had ditmaal een lange lijst met literatuur in zijn oordeel betrokken’, meldt NRC.

Wat is voldoende?

Maar één grote en cruciale vraag werd niet beantwoord: wat is voldoende vrije beweging en sociaal contact. Dier & Recht beraadt zich nu op een nieuw bezwaar. Aan NRC meldt directeur Frederieke Schouten: “De NVWA laat een kans lopen […] Definieer een ondergrens, uitzonderingen kunnen altijd.”

De NVWA zegt daarover in een reactie richting NRC: ‘Ook al is er consensus over het belang van vrije beweging en sociaal contact, een ‘standaard protocol’ voor hoe en hoeveel is er niet. De NVWA stelt dat paarden levende wezens zijn met een eigen gezondheid, temperament en individuele voorkeuren waarbij maatwerp noodzakelijk is, en het daarom geen ondergrens hanteert.’

Grote gevolgen

De afloop van de zaak kan grote gevolgen hebben voor hoe paarden en pony’s gehouden moeten worden in Nederland.

Lees het hele artikel in NRC van 7 juni.

Bron: NRC Handelsblad