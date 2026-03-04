Reeks publicaties over losrijden Dujardin raken de kern van de paardensport

Rick Helmink
Reeks publicaties over losrijden Dujardin raken de kern van de paardensport featured image
Het Times-artikel over Dujardin
Door Rick Helmink

Op Jumping Amsterdam gemaakte beelden hebben ervoor gezorgd dat Charlotte Dujardin weer onder vuur wordt genomen. De Britse krant The Times, die eerder uitgebreid aandacht besteedde aan de schorsing van Dujardin (en de achtergronden), publiceerde zondag een uitgebreid artikel waarin verschillende experts Dujardins manier van losrijden van de merrie Alive and Kicking afkeuren. Inmiddels hebben vele Britse en andere Europese media ook over de kwestie gepubliceerd. Daarbij werd kritiek op de manier van losrijden vervolgens ‘mogelijke mishandeling’ bij verschillende media – een reconstructie.

