Zoutkamer: verlichting voor paarden met ademhalings- en huidproblemen

Klachten als eczeem, hoesten of allergieën kunnen hardnekkig en vervelend zijn voor paarden. Gelukkig is er in veel gevallen wél iets aan te doen. De WHR-generator biedt paarden de voordelen van een zoutkamer maar dan in hun eigen stal. En sinds kort zelfs in de trailer!

Het effect van halo- of zouttherapie is vergelijkbaar met wat je ervaart in een kristalmijn. Of, in het klein: aan de kust, waar zowel mensen als dieren profiteren van de zilte zeelucht. Tijdens een behandeling met de WHR-generator wordt de lucht verrijkt met een fijne nevel van microscopisch kleine minerale deeltjes. Deze kalmeren de longen en huid op een natuurlijke manier. Natuurlijk, snel en zonder medicatie.

Beter uit de mijnen

Leo Huibers ontwikkelde het WHR-generator die onder andere paarden helpt bij hun gezondheid. In eerste instantie richtte hij zich op mensen. “Ik heb zelf astma. Tijdens een zakelijke reis naar Polen in 1978 kwam ik bij toeval in contact met een Poolse arts. Hij vertelde hoe hij Joden in de oorlog had helpen onderduiken in een mijn. Toen ze twee jaar later uit de mijn kwamen, was hun gezondheid zonder uitzondering beter dan ervoor. Dat had alles te maken met de kristallen in de mijn, waar hun luchtwegen van profiteerden. Als je luchtwegen beter functioneren heeft dat effect op je energieniveau en eigenlijk je hele gestel.”

Twintig jaar ontwikkeld

Huibers probeerde het zelf uit, en bracht regelmatig tijd door in mijnen. Zo ervaarde hij zelf de voordelen. “Ik merkte bijna direct verschil, maar het is natuurlijk niet heel praktisch om steeds naar een mijn te gaan. Zo ben ik begonnen met de ontwikkeling van de generator.” Dat was niet zomaar geregeld. “In totaal ben ik twintig jaar bezig geweest om de huidige generatoren te ontwikkelen. De werking is eenvoudig, maar om het helemaal naar mijn zin te krijgen was nog niet zo eenvoudig.”

Goed voor mens en paard

Er zijn twee types: de WHR en de Wolly-generator. Eerstgenoemde verspreidt een fijne nevel, is mobiel en makkelijk te verplaatsen. Daarmee is de WHR-generator het meest geschikt voor gebruik bij paarden (en andere dieren). De Wolly is geschikt voor droge ruimtes en wordt vaak geplaatst in slaap- of woonkamers. “De eerste generator ontwikkelde ik voor humaan gebruik”, legt Huibers uit. “Mensen met onder andere astma, COPD, bronchitis en hooikoorts hebben baat bij gebruik van het apparaat. Via contact met een kennis die paarden heeft, ben ik het ook gaan testen op en doorontwikkelen voor paarden en andere dieren. In principe is wat goed is voor de mens ook goed voor een paard, maar paarden hebben een veel grotere longinhoud. Inmiddels hebben duizenden dieren baat bij een behandeling. En soms profiteren mensen mee bij de behandeling van hun paard. Ik ken mensen die tijdens de behandeling in de stal blijven omdat zij merken dat ze bijvoorbeeld minder benauwd zijn na afloop.”

De behandeling

Een halo-behandeling met de WHR-generator is eenvoudig en snel. Het kan plaatsvinden in een box, trailer, schuilstal of windvrije hoek en is bij elke temperatuur inzetbaar. Er kunnen maximaal vijf paarden tegelijk behandeld worden. Voor een volwassen paard duurt de behandeling 20 minuten, waarna het advies is om het paard twintig minuten te laten bewegen. Een kuurt duurt tien tot dertig dagen, waarna één tot twee keer bij week ‘onderhoudsbehandeling’ ingezet kan worden. Huibers: “Ik zie vaak al na een paar minuten of een paard baat zal hebben bij de behandeling. Paarden worden er vaak heel ontspannen van, dat is mooi om te zien.”

Ook bij huidproblemen

De halotherapie werkt niet alleen goed op de luchtwegen, maar is ook heel effectief bij huidproblemen. “Klachten die horen bij mok of staart- en maneneczeem verdwijnen of worden veel minder”, weet Huibers. “De vloeistof die gebruikt wordt in de WHR-generator kun je bovendien ook gebruikten om de huid dagelijks in te spuiten. In combinatie met de verneveling vormt dit een hele doeltreffende behandeling.” Inmiddels zijn er wereldwijd 44 onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd die de theorie van Huibers ondersteunen.

Nieuw: gericht behandelen in een kleine ruimte

Om de behandeling met de WHR-generator nog gerichter te maken, liet Huibers onlangs een extra ‘slurf’ ontwikkelen voor het apparaat. Daarmee kun je niet alleen gerichter, maar ook in een kleinere ruimte behandelen. Er zijn behandelaars die de generator in de trailer gebruiken, daarvoor is deze toevoeging ideaal.”

De voordelen van halotherapie

Extra lucht

Extra energie

Verkoudheid verdwijnt

Oren gaan open

Vermindert klachten bij luchtwegproblemen zoals COPD, astma en bronchitis

Vermindert allergieën en hooikoorts

Lost huidproblemen zoals psoriasis en eczeem op

100% natuurzuiver

Positieve ervaringen

Uit de ervaringen met meer dan 1200 dieren komen de volgende positieve ervaringen:

minder slijm: schoner ademhalen en minder slijmophoping verbeterde ademhaling: betere luchtwegen en minder benauwdheid huidproblemen verdwijnen: effectief bij mok, staart- en maneneczeem, beestjes minder of geen medicijnen meer nodig (altijd in overleg met de dierenarts)

