Goed voeren: niet ieder paard heeft hetzelfde nodig

Wie dagelijks met paarden werkt, weet dat voeren nooit standaardwerk is. Toch wordt daar in de praktijk nog vaak te makkelijk over gedacht. Er wordt al snel gesproken over goed hooi of goed stro, alsof dat voor ieder paard hetzelfde betekent. Maar wat voor het ene paard prima werkt, kan voor het andere juist minder geschikt zijn. En precies daar begint het verschil tussen zomaar voeren en echt bewust omgaan met ruwvoer.

Ieder paard vraagt iets anders

Paarden verschillen nu eenmaal enorm. Het ene paard staat soberder op stal, doet licht werk en heeft vooral behoefte aan rust, structuur en een passend basisrantsoen. Het andere paard levert prestaties, verbruikt meer energie en vraagt om een andere aanpak. Daarnaast zijn er paarden die gevoelig zijn voor suikers, snel te zwaar worden of juist ondersteuning nodig hebben om goed op gewicht en in conditie te blijven. Dan is het belangrijk dat ruwvoer niet alleen mooi oogt, maar ook echt past bij het paard dat het krijgt.

Midden in de praktijk door eigen stal

Bij Stouten Fourage zien we dagelijks hoe groot die verschillen kunnen zijn. Niet alleen bij klanten, maar ook in de praktijk om ons heen. Wat daarin voor ons extra waardevol is, is dat Stouten Fourage ook over een eigen stal beschikt met zo’n veertig paarden. Daardoor staan we niet op afstand van de dagelijkse realiteit, maar zitten we er middenin. We zien zelf hoe paarden reageren, waar houders tegenaan lopen en hoe belangrijk het is dat kwaliteit en continuïteit hand in hand gaan.

Zekerheid bij schaarste

Als familiebedrijf weten we hoe belangrijk betrouwbaarheid en continuïteit zijn. Met acht eigen chauffeurs en een werkgebied door heel Nederland zijn we dagelijks onderweg om klanten te beleveren. Goed voer leveren is één ding, maar kunnen blijven leveren op het moment dat de markt lastiger wordt, is minstens zo belangrijk. Juist in jaren waarin producten schaarser zijn, merk je hoe belangrijk leveringszekerheid werkelijk is. Een goed voorbeeld daarvan zijn de balen voordroog van dit seizoen. Die zijn schaars, maar toch zorgen wij ervoor dat onze vaste klanten het hele seizoen bevoorraad blijven. Voor paardenhouders is dat geen detail, maar een essentieel onderdeel van rust in de stal.

Ruimte om te combineren

Met 12.000 vierkante meter overdekte opslagcapaciteit kunnen wij bovendien meerdere producten per levering combineren. Dat geeft flexibiliteit in de planning en zorgt ervoor dat klanten niet voor ieder product apart hoeven te schakelen. Juist die combinatie van voorraad, overzicht en logistiek maakt het mogelijk om ook in drukke of schaarse periodes door te leveren.

Meer dan alleen mooi product

Bij Stouten Fourage geloven we dat kwaliteit verder gaat dan alleen een mooi product afleveren. Het gaat ook om betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het nakomen van afspraken. Want goed voeren is geen standaard verhaal. Het vraagt om aandacht, praktijkkennis en vooral om zekerheid. En juist dat maakt op de lange termijn het verschil in de stal.

