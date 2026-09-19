Sanne Thijssen: ‘Ik wil het voeren zo simpel mogelijk houden’

Op stal bij springamazone Sanne Thijssen draait alles om gevoel, management en prestaties. Vanuit haar eigen onderneming werkt ze dagelijks met sport- en handelspaarden, waarbij voeding volgens haar een belangrijke basis vormt. “Een paard moet energie hebben, goed in conditie blijven en zich prettig voelen. Uiteindelijk zie je dat direct terug in het werk.”

Sinds enkele jaren runt Sanne haar eigen stal, los van het familiebedrijf waar ze opgroeide. “Ik wilde graag verder bouwen en mijn eigen weg gaan. Natuurlijk overleg ik nog veel met mijn vader, maar ik wilde ook zelf ondernemen en mijn eigen keuzes maken. Inmiddels staan er 26 paarden op stal, variërend van jonge talenten tot paarden op het hoogste niveau internationaal.”

Juist doordat de paarden zo verschillend zijn, vindt Sanne het belangrijk dat voeding flexibel inzetbaar blijft. Via Masters vond ze die combinatie van eenvoud en kwaliteit. “Ik houd het liefst alles zo simpel mogelijk. Ik ben niet iemand die tien verschillende producten naast elkaar wil voeren. Maar ik wil wel kunnen schakelen als een paard wat meer energie nodig heeft, iets voller mag worden of juist rustiger moet blijven.”

Meer energie zonder onrust

Voordat Sanne overstapte naar Masters liep ze vooral tegen een gebrek aan energie aan bij sommige paarden. “Ik had paarden waarvan ik voelde dat er net wat meer in zat. Tegelijk wil je ze natuurlijk niet te dik voeren, want ze moeten wel atletisch blijven. De juiste balans hiertussen vond ik in de sportbrok van Masters. Ik heb echt gemerkt dat paarden meer energie kregen zonder dat het te veel werd. De 10 millimeter brok bevat veel vezels, waardoor paarden rustiger en langzamer eten. Daarnaast zie ik verschil in conditie, uitstraling en vacht.”

Voeren tijdens wedstrijden

Op stal voert Sanne bewust eenvoudig. De basis bestaat uit ruwvoer aangevuld met de sportbrok van Masters. “Alleen wanneer nodig wordt het rantsoen uitgebreid, bijvoorbeeld tijdens concoursen of wanneer een paard echt meer nodig lijkt te hebben. Op wedstrijd krijgen paarden natuurlijk meer prikkels en verbruiken ze meer energie dan thuis. Dan voeg ik soms wat extra’s toe, zoals een muesli of slobber met elektrolyten om vocht en energie goed op peil te houden.”

Vooral tijdens internationale wedstrijden en lange transporten speelt voeding volgens haar een belangrijke rol. “Wanneer de paarden lang op de vrachtwagen staan, geef ik juist tijdelijk minder krachtvoer. Paarden staan dan lang stil en kunnen die energie niet kwijt. Dan vind ik het belangrijker dat de maag rustig blijft werken met veel hooi en voldoende vocht. Zodra we aangekomen zijn, bouwen we het krachtvoer weer rustig op.”

Voeren op gevoel

Waar veel bedrijven exact rekenen en analyseren, werkt Sanne vooral vanuit observatie en ervaring. “Ik ben echt een gevoelsmens. Natuurlijk kijk je naar hoe een paard eruitziet: moet hij voller, scherper of juist rustiger? Maar uiteindelijk voel je het ook tijdens het rijden. Dan merk je vanzelf of een paard genoeg energie heeft of dat er iets aangepast moet worden.”

Daarbij waardeert ze de begeleiding vanuit Masters. “Kimberley, specialist bij Masters, denkt echt mee. Als ik vragen heb of ergens tegenaan loop, hoef ik maar te bellen. Ze kijkt echt mee naar wat het paard nodig heeft.”

Ook op logistiek vlak ervaart Sanne veel ondersteuning. Tijdens buitenlandse tours wordt het voer zelfs op locatie geleverd. “Als wij met veel paarden op tour gaan, kun je niet zomaar pallets voer meenemen. Dan regelen zij dat het daar klaarstaat. Dat geeft rust, want ik weet dat ik overal mijn eigen voer kan blijven voeren.”

Haar belangrijkste advies aan andere ruiters en ondernemers is duidelijk: “Kijk goed naar je paard, voer op gevoel en maak gebruik van de kennis van specialisten. Goede voeding vormt de basis van alles wat je met een paard wilt bereiken.”



Kijk zelf mee bij Sanne op stal



Bron: Voermeesters