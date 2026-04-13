Een sterke groene weide voor jouw paard: Horse Master met RPR



Het is de wens van iedere paardenhouder. Een mooie, groene weide met een sterke zode en voldoende gras om je paard veilig in te weiden. Een Horse Master weide laat deze wens uitkomen. Voor een extra sterke zode is sinds kort de RPR-technology aan het graszaadmengsel Horse Master toegevoegd.

Een weide met Horse Master heeft een sterke zode en een snelle hergroei. Door de unieke RPR-technologie is de grasmat bestand tegen extreme betreding. Het ijzersterke gras met horizontale uitlopers is als het ware de betonmat van je graszode. Bovendien is het gras door de RPR-technologie zelfherstellend, waardoor op de kale plekken de goede grassen weer snel hergroeien.

Gezond gras

Een Horse Master weide is gezond voor paarden. De grassen in het mengsel zijn speciaal geselecteerd voor het gebruikt door paarden. Het is structuurrijk en fructaanarm. Ook hebben de grassen een laag groeipunt waardoor ze goed hergroeien, ondanks dat paarden het gras kort bij de wortels afbijten. En, niet onbelangrijk: paarden vinden het gras van een Horse Masterweide erg smakelijk.

Gras voor de productie van hooi

Voor de productie van hooi hebben is er het speciale graszaadmengsel Hay Master met NutriFibre technologie. Dit productieve mengel is uitsluitend geschikt om te maaien. Onder normale condities oogst je makkelijk vijftien ton droge stof per hectare. Cruciaal voor de productie van fris en smakelijk hooi is het voorkomen van een fikse regenbui in je gemaaide gras. Hoe korter de veldperiode, hoe lager het risico hierop. Om deze reden zijn de grassen in Hay Master sneldrogend en dus kun je in een kort tijdsbestek na het maaien de hooibalen van het land halen. Door de NutriFibre-technologie is Hay Master een robuust gewas dat bestand is tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte of zware regenval.

