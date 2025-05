Vacature: Agruniek Rijnvallei zoekt productmanager paard

Ben jij gek op paarden en weet je precies wat er speelt in de paardenwereld? Dan is dit jouw kans! Bij AR Paard zijn we op zoek naar een productmanager die ons paardenvoer naar een nóg hoger niveau tilt. Je gaat aan de slag met onze paardenvoermerken Subli, Voermeesters, Masters en Vente Paardenvoeding.

Als productmanager paard ben je verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen, onderhouden en innoveren van het assortiment paardenvoeders van AR Paard. Hieronder vallen de paardenvoermerken Subli, Voermeesters, Masters en Vente Paardenvoeding. Daarnaast organiseer je verkoopactiviteiten voor retail, dealers en de buitendienst.

Ook heb je een strategische rol als productmanager. Je maakt deel uit van het managementteam van AR Paard. Hierbij ben je medeverantwoordelijk voor de strategie en het opstellen van het ondernemingsplan van AR Paard, in het bijzonder voor het productmanagement en de verkoopactiviteiten. Je rapporteert aan de algemeen manager van AR Paard.



Dit ga je doen

Je monitort en onderzoekt de marktbehoefte in de paardensector;

Samen met het verkoopteam ontwikkel je innovatieve producten en ideeën;

Je stelt productbusinessplannen op en ontwikkelt verkoopactiviteiten;

Je draagt er zorg voor dat het verkoopteam beschikt over de benodigde assortiments- en nutritionele kennis;

Je coördineert activiteiten rondom contentmarketing;

Je ondersteunt het verkoopteam bij commerciële acties; Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een eigen groep retailklanten;

Je ziet kansen voor verkoop en communiceert die met het team;

Je registreert klant- en verkoopinformatie;

Je houdt je kennis up-to-date door het lezen van vakliteratuur, het bezoeken van en deelnemen aan beurzen en het onderhouden van contacten met toeleveranciers;

Je begeleidt en organiseert studiegroepen.

Dit bieden wij

Een afwisselende en uitdagende functie gericht op de paardenhouderij;

Veel zelfstandigheid en ruimte om je functie zelf invulling te geven;

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding;

Een enthousiast team van collega’s;

Een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden dat aansluit bij jouw ervaring en competenties.

Dit vragen wij van jou

Je bent een stevige en initiatiefrijke professional met ervaring in het productmanagement;

Je beschikt over analytische en commerciële vaardigheden;

Je hebt kennis van paarden en paardenvoer, je weet wat er speelt en waar kansen en uitdagingen liggen;

Je ben communicatief vaardig en kan zowel goed zelfstandig werken als binnen een team;

Minimaal hbo werk- en denkniveau.

Lees via deze link alles over de vacature

Meer weten of solliciteren?

Stuur je motivatiebrief met cv naar Freek Oteman via [email protected]. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Robert van den Berg, algemeen manager AR Paard, 06-55144461.