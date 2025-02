Nieuw webinar over de wolf: hoe nu verder?

Bijna dagelijks zijn wolven in het nieuws en houden ze de gemoederen bezig. Ook paardenhouders maken zich grote zorgen, blijkt uit de enquête die we onlangs plaatsten op Horses.nl. In de politiek gebeurt van alles, maar hoe staat het er nu precies voor? Welk beleid kunnen we verwachten en wanneer? Wat zijn de laatste inzichten rond het beschermen van vee, en paarden? In het webinar ‘De wolf is er- en nu?’ op donderdag 20 februari proberen we duidelijkheid te verschaffen.

Aan tafel twee gasten die dagelijks bezig zijn met de wolf in Nederland.

Harold Zoet, BBB-gedeputeerde in de Provincie Gelderland en in zijn vrije tijd Welshfokker, praat ons bij over de politieke ontwikkelingen in Nederland en Europa.

Johan Wesselink, wolvenconsulent in Gelderland, vertelt over zijn ervaringen in de raktijk. Wat weten we echt van wolfwerende rasters (hoeveel aanvallen zijn er binnen of buiten een raster geweest), hoeveel subsidie is vergeven en welke ervaringen heeft hij met het beschermen van paarden en pony’s?

Veel ruimte voor vragen

Het webinar wordt live uitgezonden vanuit de studio. Na een korte presentatie van de twee sprekers is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

In het kort

Datum: donderdag 20 februari 2025

Tijdstip: 19.30 uur

Duur: circa een uur

Terugkijken: Het webinar is live. Op een later tijdstip terugkijken is echter ook mogelijk. Iedere aanmelder ontvangt een terugkijklink.

Prijs: Het webinar is gratis voor abonnees van de Paardenkrant en Horses Premium. Niet-abonnees kunnen het webinar los aanschaffen in de webshop voor €7,50

Meld je nu aan