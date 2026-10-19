Voormalig para-dressuurruiter Demi Vermeulen in ziekenhuis na complicaties bij voetoperatie

centrum pech”, universitair hele vanwege Helaas alles voet, Echt het ik aan medisch eindelijk chronische operatie botinfectie die plaatsvinden. uitgesteld, moest in mijn kon wat had vanuit “De schrijft Vermeulen topsportcarrière gaan een mis mijn ging mis. Leiden. bijna

haar De te de afgelopen vier bloedtransfusies hoopt Daarnaast meerdere Ook intensive volgende op. ze kreeg een de bloedzuigers zes infusen, beter voet. een aan PICC-lijn, met brengt. dat nieuws operatie maken doorligwonden ze en opname twee meer zenuwblokkade op operaties, kreeg en care. ze Vermeulen dan een periode liep honderd

carrière in de Succesvolle para-dressuur

internationale 2024 para-dressuur. nam Paralympische in een ze deel Caen won en Spelen Janeiro. aan kampioenschappen, Europese de Nederlands zilver kondigde In van 2014 de Rio kampioen. Vermeulen kende de werd van carrière aan. de twee in haar 2016 de parasport brons. Ze van succesvolle Burberry afscheid ze met Wereldruiterspelen Daar en in Ook ze tweemaal

Bron: Horses.nl