Voormalig para-dressuurruiter Demi Vermeulen in ziekenhuis na complicaties bij voetoperatie

Redactie Horses.nl
Voormalig para-dressuurruiter Demi Vermeulen in ziekenhuis na complicaties bij voetoperatie featured image
Demi Vermeulen met Ciska II Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Redactie Horses.nl

De voormalige Nederlandse para-dressuurruiter Demi Vermeulen ligt al ruim een week in het ziekenhuis na complicaties bij een voetoperatie. De ingreep was nodig vanwege een chronische botinfectie. Vermeulen had de behandeling jarenlang uitgesteld vanwege haar topsportcarrière. Haar herstel verloopt moeizaam en volgende week staat opnieuw een operatie gepland.


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