Podcast: Westnijlvirus en andere ziektes, hoe houd ik mijn paard gezond?

De afgelopen maanden was de ziekte Westnijlvirus regelmatig in het nieuws. Westnijlvirus is één van de ziektes die we door de veranderingen in het klimaat vaker zullen gaan zien. Maar het is niet de enige. Naast nieuwe ziektes, zullen ook bijvoorbeeld Rhino of droes blijven spelen. Om meer te vertellen over infectieziektes bij paarden horen we in deze aflevering van Heather Graham, dierenarts en onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research en van Kiki Streng, paardendierenarts en gepromoveerd op het Westnijlvirus.

Een heel scala aan vragen komt aan bod. Hoe is de bestrijding van infectieziektes in Nederland geregeld en wat heeft het I&R systeem daarmee te maken? Wat is westnijlvirus precies en moet je je paarden hiertegen in gaan enten? Welke andere ziektes kunnen we verwachten door klimaatverandering? Waar moet je rekening mee houden als je een paard importeert uit bijvoorbeeld Oost of Zuid Europa? En wat is belangrijk om te weten als je met een sportpaard de wereld over reist? Wat zijn simpele maatregelen die je op stal kan nemen, hoe zit het met vaccinaties en waar moet je rekening mee houden?



Presentatie: Mirjam Hommes

De Horses Podcast – Aflevering 10, 2025:

00:00 Introductie: hoe gaan we met ziekte om, wetgeving en

I&R registratie

11:20 Westnijlvirus bij paarden in Nederland

20:50 Import en reizen met paarden, waar op letten?

32:00 Problemen die ontstaan bij internationale sportpaarden

37:30 Horse Headlines, heb je nog wat gemist?

38:30 Agenda

Link naar meer informatie over bioveiligheid en het voorkomen van infectieziektes bij paarden.

Deze aflevering van de Horses Podcast is mede mogelijk gemaakt door Zoetis.

