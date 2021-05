RTL Duitsland zendt ‘barreerbeelden’ niet uit

De Duitse paardensportkoepel FN publiceerde gisteren een persbericht en een interview met secretaris-generaal Sönke Lauterbach over beelden die de Duitse omroep RTL in handen heeft. Het zou daarbij gaan om beelden waarop paarden worden gebarreerd, naar verluidt door een Duitse kaderruiter. Inmiddels heeft RTL te kennen gegeven niets te gaan doen met de beelden.

Gabriëlle Pochhammer, uitgeefster van het Duitse paardenmagazine St. Georg, meldt in een column dat RTL de beelden niet zal uitzenden: “Experts hebben de beelden bekeken en hebben niet eenduidig kunnen vaststellen of op de beelden een strafbaar feit wordt gepleegd danwel een inbreuk dierenwelzijn wordt gepleegd.”

Strafbaar feit

Een ‘strafbaar feit’ zou in Duitsland barreren zijn. Dat is namelijk na de eerste barreeraffaire (Stern TV zond in 1990 beelden uit van Paul Schockemöhle die paarden barreert) verboden in Duitsland. Paarden ‘toucheren’ is nog wel toegestaan en geen strafbaar feit in Duitsland.

Het verschil tussen de beide methoden zit in het materiaal dat wordt gebruikt: met massief materiaal (staal, massief hout) tegen de benen van paarden tikken bij het springen is barreren en verboden, met een licht materiaal (bijvoorbeeld bamboe) is het toegestaan (en toucheren).

Aangifte

Omdat het in de beelden zou gaan om barreren heeft de FN aangifte gedaan tegen onbekend. Dit omdat RTL de naam van de betreffende ruiter/amazone niet bekend wilde maken. Pochhammer meldt in haar column dat RTL dit in de toekomst ook niet gaat doen, aldus een woordvoerder van RTL.

