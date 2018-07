Anky in De Telegraaf: ‘Jan Tops op de dressuursport’

In haar column in De Telegraaf haalt Anky van Grunsven uit naar de bonden. Van Grunsven schrijft dat de bonden in het leven zijn geroepen om de (top)sport te dienen, maar dat het tegenovergestelde vaak wordt bereikt. “Bonden zouden veel meer gerund moeten worden als bedrijven. Wordt er geen vooruitgang geboekt, dan mogen zij daarop van mij afgerekend worden”, aldus Van Grunsven in De Telegraaf.