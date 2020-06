Emile Hendrix: ‘Belachelijk dat er in Nederland nog geen wedstrijden zijn’

Vandaag komen in Saint Tropez de eerste Nederlandse springruiters weer in de wedstrijdring sinds de coronacrisis. Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling zijn naar zuid-Frankrijk gereisd omdat wedstrijdsport in Nederland nog niet mogelijk is. "Belachelijk", zegt KNHS-bestuurslid Emile Hendrix vanmorgen in De Telegraaf.

In Nederland moeten de ruiters nog tot 1 september wachten tot ze weer volop aan de bak kunnen. Landen als Frankrijk, België en Spanje, die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis, laten weer wedstrijden toe. KNHS-bestuurslid Emile Hendrix zegt in De Telegraaf dit een kwalijke zaak te vinden.

‘Wedstrijden zijn nodig’

“Niet alleen voor de sport, maar voor de hele sector is het verontrustend”, vertelt Hendrix in het interview. “We hebben de wedstrijden nodig om de paardenhandel weer op gang te krijgen.”

‘Jammer dat wij nog niet mogen’

Ook Jur Vrieling komt aan het woord. Hij is blij weer op concours te mogen, maar vindt het jammer dat het niet in Nederland is. “Bijna alle branches zijn begonnen, maar wij mogen nog steeds niet. Onze paarden hebben wedstrijdritme nodig, de Olympische Spelen staan volgend jaar op de agenda.”

