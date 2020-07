Flanders Foal Auction moet verhuizen door corona

Vanwege de in België aangescherpte coronamaatregelen heeft Flanders Foal Auction kort voor de veiling de locatie moeten wijzigen. Voor de geplande veulenveiling op 8 augustus in het Belgische Beervelde is een geschikt alternatief gevonden. De veiling verhuist naar Nederland naar de Travers Horse Facility, op loopafstand van Equestrian Centre De Peelbergen waar datzelfde weekend het Nederlands kampioenschap springen wordt verreden.

Luk Van Puymbroek en Gerald Lenaerts zijn verheugd met deze oplossing. “Het is een schitterende, luxe accommodatie. Je kijkt je ogen uit. We zullen ook hier met een gelimiteerd aantal gasten werken, lettend op de corona-regelgeving, maar we kunnen in elk geval live veilen en de veulens nog een paar keer extra via de livestreaming laten zien aan de mensen die vanachter de computer of telefoon willen meebieden.”

Bron: Persbericht