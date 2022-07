Kan paardensport open blijven bij opleving corona?

De stijging van het aantal positieve coronatests is waarschijnlijk de voorbode voor een nieuwe coronagolf. Dat verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Minister van Volksgezonheid Ernst Kuipers heeft een corona-najaarsplan opgesteld waar de ‘eigen verantwoordelijkheid’ centraal staat. Specifieke plannen per branche worden later aan dit plan toegevoegd. Specifiek voor de hippische sector rijst de vraag: kan de paardensport open blijven bij een nieuwe opleving van corona? Haike Blaauw, directeur van de FNRS, vertelt wat de verwachtingen zijn en op welke manier de FNRS bij deze planvorming betrokken is.

“Nu er weer berichten in de media verschijnen over toenemende besmettingen nemen ook de vragen over corona bij ons weer toe. Die vragen gaan vaak over het voorkomen van sluiting van binnenaccommodaties, zoals binnenrijhallen, en andere uitzonderingen voor de paardensport in tijden van crisis. Ook vraagt men ons of we hier al over hebben nagedacht en er al iets aan hebben gedaan”, aldus Haike Blaauw.

“Deze laatste vragen kan ik volmondig met ‘ja’ beantwoorden. Ondanks dat corona niet meer ons nieuws domineert zijn we druk bezig geweest met de evaluatie van de afgelopen twee jaar, hebben we nagedacht over een mogelijk aankomende golf en zijn we betrokken bij de planvorming van de specifieke branches en zijn we met diverse partijen in gesprek met betrokken ministeries.”

Gericht plan per sport

“FNRS is lid van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Via dit platform zijn we uitgenodigd om deel te nemen aan evaluatiegesprekken over het coronamanagement tot op heden en mee te denken over hoe het anders en/of beter kan bij een volgende opleving. Alle zaken die ons in de sport, maar ook specifiek de hippische sector, dwarszaten tijdens eerdere coronacrisissen zijn daarin meegenomen en opgeschreven door de betrokken ministeries. Wij pleiten ervoor om per sport een gericht plan te maken. Echter heeft het ministerie hier vooralsnog niet voor gekozen en bekijken zij de sport als geheel, omdat er meer dan 300 sporten in Nederland zijn.”

Sport essentieel

“Eind vorig jaar hebben we een met POS, NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden aandacht gevraagd voor het maatschappelijk belang van sport door een manifestatie in Den Haag te organiseren. De Kamer nam unaniem de motie aan om sport als essentieel te zien, helaas ging het Kabinet daar niet in mee en heeft sport deze status in verband met juridische redenen niet gekregen. Wel hebben alle betrokken partijen aangegeven dat:

* de sport niet ‘zomaar’ meer dicht mag;

* er geen onderscheid meer gemaakt wordt in leeftijden;

* groepslessen niet langer verboden worden.

Ondernemers hebben stem in politiek

“De Nederlandse Sportraad, een onafhankelijke adviesorgaan, deelt onze mening over de essentiële noodzaak om sport toegankelijk te houden en maakt zich ook sterk voor. De overlegstructuur in Den Haag is inmiddels ook aangepast, ondernemers in de sport zijn via het POS toegevoegd aan het overleg tussen NOC*NSF, het ministerie van VWS en de Vereniging Sport en Gemeente (VSG). Ondernemers in de sport hebben daarmee een stem gekregen en dat is voor het eerst in de geschiedenis! Ook is er een Sectorraad Sport ontstaan waarin POS twee zetels heeft, de andere zetels zijn voor NOC*NSF, KNVB, de sportfoundations en de gemeentelijke sportbedrijven.”

Meepraten is belangrijkste vooruitgang

“Allemaal mooi zul je wellicht denken, maar wat kunnen we daarmee? Door mee te praten maak je vrienden voordat je ze nodig hebt, dat is de belangrijkste vooruitgang. Komt er een volgende crisis dan kunnen we weer snel schakelen en is er al begrip voor onze positie. Kunnen we dan alle fouten die eerder gemaakt zijn voorkomen en gaat alles dan perfect? Nee, dat is geen realistisch beeld, maar het gaat zeker helpen om het anders aan te pakken. Ook naar de toekomst toe zal het heel hard nodig zijn om onze stem te laten horen in Den Haag en Brussel. Ik blijf me daar als directeur van de FNRS, voorzitter van het POS en lid van The European Horse Network sterk voor inzetten.”

Bron: FNRS