KNHS lanceert online trainingsadvies van bondscoaches en toptrainers

Sinds gisteren is het mogelijk om via de Paardrijden.nl app mee te doen aan online trainingsadvies van de bondscoaches en toptrainers uit het KNHS Trainersplatform. Het online trainingsadvies is exclusief voor startpashouders en alle disciplines kunnen er gebruik van maken. Zo is het mogelijk om ook eens te trainen met bijvoorbeeld Rob Ehrens, Alex van Silfhout, Andrew Heffernan, Joyce Heuitink of Ad Aarts.

Hoe werkt het?

Heb jij een prangende trainingsvraag? Of wil je graag advies van de beste coaches en trainers van Nederland? Dan is het mogelijk je in te schrijven voor het online trainingsadvies in Mijn KNHS. Je maakt een video van maximaal 15 minuten van je training, formuleert duidelijk je trainingsvraag en stuurt je video in via de Paardrijden.nl app. De bondscoaches en trainers zitten paraat om de video te bekijken, te analyseren en te voorzien van gesproken feedback.

Iedereen met een startpas kan meedoen. Je kunt zelf bepalen van wie en op welk niveau je trainingsadvies wilt. Je kunt online trainingsadvies krijgen in de disciplines dressuur, springen, eventing, mennen, endurance, reining en voltige. Lees de bepalingen en het stappenplan op paardrijden.nl goed door voordat je meedoet.

Maatregelen RIVM

Het platform paardrijden.nl is een initiatief van de KNHS ontwikkeld ten tijde van de Coronacrisis. Naast de online beoordeling van dressuurproeven kan er nu ook gebruik worden gemaakt van online trainingsadvies in alle disciplines. De KNHS biedt haar leden deze mogelijkheden, binnen de maatregelen van de RIVM, om op een verantwoorde manier de training van paarden en ruiters thuis te ondersteunen. Het is van groot belang dat alle geldende regels van de Overheid te allen tijde worden nageleefd. Dat betekent dat er altijd 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden. Houd rekening met de mogelijkheden van jouw stal, dit kan per stal verschillen.

Bron: KNHS