Global Champions Arabian Tour: 17 miljoen euro prijzengeld voor de mooiste Arabieren

De Global Champions krijgen er een Arabisch familielid bij: de Global Champions Arabian Tour. Met edities in Cannes, Valkenswaard, Rome en Parijs is het zeker geen puur Arabische aangelegenheid. Of toch wel: het Arabische paard staat in deze competitie centraal. Vanaf februari 2024 vinden er shows plaats in Doha, Abu Dhabi, Muscat, Cannes, Valkenswaard, Rome en de finale is in Parijs. Er is een prijzenpot te verdelen van maar liefst 17 miljoen euro.

Het idee om de naam en het concept van de Global Champions Tour – top paardensport op unieke locaties – te verbinden aan de in Arabië razend populaire shows met Arabieren ontstond in samenspraak tussen Jan Tops en zijn hippische zakenvrienden in Qatar. Hoewel de Arabierenshows overal in de wereld plaatsvinden en de juryleden en voorbrengers (handlers) doorgaans niet uit Arabische streken afkomstig zijn, is het zwaartepunt van deze hippische discipline de afgelopen decennia in het Midden-Oosten komen te liggen. Liefhebbers uit Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de beste paarden en meest invloedrijke foklijnen opgekocht.

Schoonheid van het Arabische paard

Het gaat bij de Arabierenshows primair om de schoonheid van de paarden. Ze worden door 9 juryleden beoordeeld op type, hoofd+hals, lichaam, fundament en beweging.

WK voor Arabische paarden

In de oude haven van de hoofdstad van Qatar werd dit weekend het Wereldkampioenschap voor Arabische paarden gehouden. Tegen de imposante skyline van Doha tekenden de vertegenwoordigers van zeven organiserende locaties de overeenkomst die 17 miljoen euro aan prijzengeld vrijmaakt voor de fokkers, eigenaren en handlers van de beste paarden.

Inclusief

Namens de Nederlandse omloop van de Global Champions Arabian Tour tekende Jan Tops. “De tour is ontworpen om inclusief te zijn”, aldus Jan Tops. “Met een wereldwijd publiek door middel van live evenementen en digitale content. Deze innovatieve aanpak draagt ertoe bij dat de schoonheid van het Arabische paard toegankelijk is voor iedereen, overal.”

Niet gelijktijdig

Hoewel op sommige locaties óók edities van de Global Champions Tour worden gehouden, vindt de Arabische competitie helemaal gescheiden van de springwedstrijden plaats.

