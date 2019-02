Jacques Verkerk beëindigt dienstverband bij KFPS

Jacques Verkerk heeft per direct zijn dienstverband bij het KFPS beëindigd. Dit meldt het stamboek op zijn website.

Verkerk was sinds augustus vorig jaar werkzaam als manager keuringen & opleidingen en hij maakte onderdeel uit van het managementteam van het KFPS. Volgens het stamboek werd de afgelopen maanden duidelijk dat er tussen KFPS-inspectie en Verkerk wederzijds te weinig chemie bestond om de beoogde doelstellingen, die behoren bij deze nieuwe functie, te bewerkstelligen.

Niet geaccepteerd

Voor Jacques Verkerk was dit aanleiding om z’n werkzaamheden te beëindigen. “In het persbericht over mijn vertrek is sprake van gebrek aan ‘chemie’, maar zover is het nooit gekomen”, vertelt Verkerk. “Dit was een kansloze operatie, omdat de veranderingen die er bij het KFPS moeten komen – en waarvoor ik door het bestuur ben benoemd – absoluut niet werden geaccepteerd.”

Machtige inspectie

Volgens Verkerk zette de machtige afdeling inspectie vanaf dag één zijn hakken in het zand. “Aan die veranderingen ben ik nooit toegekomen. Ik heb het eerst met een paar verbeteringen geprobeerd. Kansloos. Vervelend was dat het bestuur uiteindelijk achter de inspectie ging staan, diezelfde inspectie waar dingen moeten veranderen. Terwijl ik door het bestuur was benoemd in het kader van die noodzakelijke veranderingen.”

Angstcultuur

Het vervelendst vindt Verkerk het nog voor de fokkers. “Die willen wel met de tijd mee. Maar er heerst bij het KFPS een angstcultuur, niemand durft zich te uiten omdat ze bang zijn dat ze op de keuring worden afgerekend. Voor mij was dit van het begin af aan trekken aan een dood paard. ”

Bron: KFPS / Horses.nl