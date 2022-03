KNHS Talenteam 2022 gepresenteerd bij The Dutch Masters

Het KNHS Talententeam 2022 is zojuist gepresenteerd bij The Dutch Masters in de Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch. Een negenkoppige selectie van dressuur-, para-dressuur, eventing-, en springruiters vormt dit jaar het KNHS Talententeam. Het team heeft een aantal nieuwe leden en er zijn tevens een aantal oud-leden die niet langer deel uitmaken van het team wegens onder andere het bereiken van de 25-jarige leeftijd of het bereiken van een (Para)-Olympische status.

Maud de Reu, Janneke Boonzaaijer, Daphne van Peperstraten, Levi Driessen, Lars Kersten en Rowen van de Mheen hebben plaatsgemaakt voor nieuwe talenten die we met trots voorstellen. Zij maken deel uit van het KNHS Talententeam, de top van de piramide van het KNHS Talentenplan. Dit team bestaat uit de meest veelbelovende talenten uit de Olympische disciplines (dressuur, springen en eventing) en de Paralympische discipline para-dressuur. Ruiters en amazones van 18 t/m 25 jaar die de potentie hebben om door te groeien naar het Olympisch kader maken kans om in het KNHS Talententeam te worden opgenomen. Bekijk hier de video waar de talenten worden gepresenteerd.

DRESSUUR

Marten Luiten (Winschoten)

Geboortedatum: 25-10-2001, teamlid sinds 2020

Toppaard: Fynona

Marten Luiten won recent de titel KNHS Talent van het Jaar 2021 dankzij zijn uitstekende prestaties. In zijn eerste jaar als Talententeamlid in 2020 won Marten met zijn merrie Fynona zilver op het NK voor Young Riders en reed hij een ijzersterk EK met Goud voor het team, goud in de individuele proef en brons in de kür. In 2021 deed Marten daar nog een schepje bovenop; hij werd Nederlands kampioen bij de Young Riders en veroverde op het EK voor Young Riders maar liefst drie gouden medailles, een met het team en tweemaal individueel. “Het is fijn dat ik dit jaar weer het vertrouwen krijg om als Talententeamlid het plan dat ik het uitgestippeld te kunnen vervolgen. Ik heb via het Talententeam bijvoorbeeld een aantal keer getraind bij Anky en ik hoop dat waar mogelijk verder uit te breiden. Mijn focus ligt momenteel op het doortrainen van Fynona voor de U25 en onze prestaties verder te verbeteren. Daarnaast heb ik een aantal andere fijne paarden waarmee in bij de Young Riders zal starten, dus er zijn genoeg uitdagingen om mee aan de slag te gaan.”

Kimberly Pap (Nunspeet)

Geboortedatum: 22-05-2000, teamlid sinds 2020

Toppaard: Just a Dream-Strh en Floris

Kimberley verovert sinds haar ponytijd regelmatig kampioenstitels op regionale en nationale kampioenschappen. Op het EK Young Riders 2019 won Kimberly met Vloet Victory Zilver met het team, Zilver individueel en Brons in de Kür. Mede door deze prestaties werd zij in 2020 opgenomen in het KNHS Talententeam. Door het overlijden van Vloet Victory in 2020 heeft Kimberly zich het afgelopen jaar toegelegd op het opleiden van haar jongere paarden en inmiddels heeft zij weer aansluiting gevonden bij de top van de jeugd. “Ik ben er niet automatisch vanuit gegaan dat ik dit jaar weer opgenomen zou worden in het team. Maar ik ben blij dat mijn prestaties in 2021 ertoe hebben bijgedragen dat ik er weer bij zit”, vertelt Kimberly die sinds een aantal maanden haar eigen dressuurstal runt. “Het hoogtepunt in 2021 was het winnen van de kleine finale bij het WK Jonge dressuurpaarden bij de 7-jarigen met Jersey. Daarnaast heb ik met Just a Dream boven verwachting gepresteerd met een aantal mooie top drie scores bij internationale wedstrijden en ik was eerste reserve voor het EK van de U25. Dit jaar starten zowel ik als mijn paarden voor het eerst in de klasse Inter II, dus ik vind het lastig om doelen te stellen. Ik train, mede dankzij de steun van het Talententeam, bij Alex van Silfhout en ik hoop daarmee mijzelf en mijn paarden vooral steeds verder door te ontwikkelen.”

Thalia Rockx (Roosendaal)

Geboortedatum: 06-12-2000, teamlid sinds 2019

Toppaarden: Gerda Nova de la Fadenza en Verdi de la Fazenda

Thalia was als 15-jarige de allerjongste Grand Prix-amazone van Nederland. Tussen 2016 – 2021 was zij een vaste waarde voor de jeugd EK teams en veroverde voor Oranje verschillende medailles bij de Junioren en Young Riders. Op het EK 2021 in Olivia reeg Thalia met Golden Dancer de la Fazenda meerdere successen aaneen. Ze won een gouden medaille met het Young Riders team en tweemaal individueel Zilver. “Dit is het vierde jaar dat ik geselecteerd ben voor het Talententeam. Dat waardeer ik enorm en ik vind het ieder jaar weer fantastisch en een hele eer”, vertelt Thalia die zich naast de topsport ook bezighoudt met het opleiden van jonge paarden. “Ik wil mijzelf dit jaar sportief focussen op een deelname aan het EK bij de U25 en daarnaast hoop ik mee te kunnen rijden met het Wereldkampioenschap voor jonge paarden. Met de begeleiding van het Talententeam hoop ik mijn kennis en ervaring uit te breiden en mijzelf op sportief en persoonlijk vlak verder te ontwikkelen.”

Febe van Zwambagt (Bergharen)

Geboortedatum: 06-02-1998, teamlid sinds 2021

Toppaarden: Fernandel

Febe van Zwambagt begint aan haar tweede jaar als KNHS Talententeamlid. De amazone veroverde in haar tijd bij de Pony’s, de Junioren en Young Riders een groot aantal regionale, nationale en internationale kampioenstitels. Ook als U25-amazone zet Febe haar stijgende lijn voort. In 2020 won ze met Fyeo een bronzen medaille op het NK en in Hongarije won ze op het EK teamgoud met Edson. En op het EK van 2021 sleepte Febe samen het U-25 team het Zilver in de wacht. Eind 2021 zette ze de stap om fulltime haar eigen bedrijf/stal te beginnen. ”Ik voel me een enorme bofkont dat ik voor het tweede jaar op rij opgenomen ben in het Talententeam. De paarden waarmee ik mijzelf eerder in de kijker reed had ik ter beschikking van mij werkgever. Nu ik fulltime mijn eigen bedrijf run, is dat niet meer. Gelukkig heb ik aan Fernandel een heel fijn nieuw toppaard waarmee ik hoop het iedereen dit jaar behoorlijk lastig te kunnen maken”, grapt Febe over haar doelen voor 2022. “Ik heb dit paard net gedebuteerd in de U25, dus we zullen moeten zien hoe hij zich ontwikkelt. Ik speel al een tijdje met het idee om een nieuwe kür te laten maken, maar daar ben ik nog niet uit. Voorlopig hebben de trainingen bij Dinja van Liere en Monique Peutz de hoogste prioriteit.”

EVENTING

Nina de Haas (Hengstdijk/Engeland)

Geboortedatum: 12-04-1999, teamlid sinds 2019

Toppaard: Divine H.E.

Nina de Haas is sinds haar ponyjaren, bijna onafgebroken, een vaste waarde voor de jeugdteams op Europese kampioenschappen. In haar laatste jaar als Young Rider, kon ze helaas niet deelnemen aan het EK door blessures van haar toppaarden. Nina heeft zich in daarom 2020 vooral toegelegd op de opleiding van haar jongere paarden. In 2021 verhuisde Nina naar Engeland om bij Olympisch eventingruiter en bondscoach van TeamNL, Andrew Heffernan te gaan werken en zich verder te ontwikkelen. Ze nam met Divine H.E. in 2021 succesvol deel aan twee viersterren-wedstrijden waarin ze onder andere een foutloze cross realiseerde. “Mijn verblijf bij Andrew bevalt heel erg goed en ik leer er veel. Ik ben tegelijkertijd aan het afstuderen aan de Johan Cruyff Academie dus er is geen moment saai. Ik ben zeker blij dat ik dit jaar weer opgenomen ben in het team, dat is ergens wel een bevestiging dat men nog potentie in mij ziet. Die potentie wil ik waarmaken met als doel om dit jaar mijzelf allereerst te kwalificeren in een CCI4*-L, zodat ik in aanmerking kom om mee te rijden met grote kampioenschappen. Ik heb twee weken geleden mijn eerste eventingwedstrijd van 2022 gereden met Divine H.E. en was heel tevreden met de score. Als ik zo samen met Andrew verder blijf trainen, dan hoop ik mijn doelen waar te kunnen maken.”

SPRINGEN

Skye Morssinkhof (Hierden)

Geboortedatum: 04-09-2002, teamlid sinds 2022

Toppaard: G-Vingino Blue

Skye Morssinkhof maakt dit jaar haar debuut in het KNHS Talententeam. Het is haar tweede jaar als Young Rider, waarvoor de amazone al een indrukwekkend palmares heeft opgebouwd. Skye won haar eerste regionale kampioenschap bij de pony’s. Sinds die tijd heeft zij regelmatig in de oranjejas gereden bij diverse landenwedstrijden bij de Pony’s, Children, Junioren en Young Riders. Ook veroverde Skye in 2020 de zege in de KNHS-Topsport Jeugdcompetitie springen en sloot ze in haar Juniorentijd af met het winnen van de Nederlandse kampioenschap met G-Vingino Blue. In 2020 en 2021 bevestigde de amazone haar aansluiting bij de senioren met diverse topklasseringen in CSI1* en 2* Grote Prijzen. “Ik had om heel eerlijk te zijn niet verwacht dat ik deel zou mogen nemen aan het KNHS Talententeam, het is echt een verrassing en een hele eer. Ik wil mijzelf graag door meer trainingen verder blijven ontwikkelen en hopelijk kwalificeren voor het Young Rider EK en wellicht nog eens een Nations Cup rijden bij de Senioren dit jaar”, kijkt Skye vooruit. ”Als je zelf hard werkt en erin gelooft, dan denk ik dat je alles kunt bereiken wat je wilt. En met de steun van het KNHS Talententeam gaat dat zeker lukken.”

Mel Thijssen (Sevenum)

Geboortedatum: 04-03-2001, teamlid sinds 2021

Toppaard: Floria Balia en Cartolana

Mel Thijssen beleeft dit jaar haar debuut als lid van het KNHS Talententeam en treedt daarmee in de voetsporen van haar oudere zus Sanne. Sanne maakte van 2016 tot 2019 deel uit van het team en kreeg in haar eerste jaar de titel Talent van het Jaar toegekend. Mel werd bij de Junioren in 2018 Nederlands Kampioen en in 2019 veroverde ze het Zilver op het NK bij de Young Riders. Ze nam de afgelopen jaren zowel bij de Junioren als Young Riders deel aan meerdere EK’s en landenwedstrijden. In 2021 reed ze tevens haar eerste senioren Nations Cup en won ze haar eerste CSI2* Grote Prijs met Cartolana. In 2022 beleefde Mel haar eerste piek al, door in Vilamoura de CSI3* Grote Prijs te winnen, ook met Cartolana. “Ik vind het hartstikke leuk om erbij te zitten dit jaar. Dat had ik zeker niet verwacht. We hebben de afgelopen tijd wel aardig veel gewonnen en het voelt alsof we op de goede weg zijn, maar ik ga nooit ergens vanuit. Dit is mijn laatste jaar bij de Young Riders dus ik zal mij volledig inzetten om nog een keer deel te kunnen nemen aan het Young Rider EK en zal proberen om verder hogerop te komen bij de senioren. Ik heb er de paarden voor, dus ik ga er 100 procent mijn best voor doen.”

Mans Thijssen (Sevenum)

Geboortedatum: 29-10-2002, teamlid sinds 2021

Toppaarden: Hello en Charlie

Het KNHS Talententeam is dit jaar twee leden van de familie Thijssen rijk. Ook de jongste telg van de Limburgse familie, Mans, is van de partij. In tegenstelling tot zijn zussen had Mans in zijn jongere jaren weinig interesse in wedstrijdrijden. Hij besloot zelfs twee keer te stoppen, maar uiteindelijk vond Mans zijn plezier in zijn springcarrière alsnog en drie jaar geleden begon hij internationale successen te veroveren, waaronder een overwinning in de CSI1* Grote Prijs van Eindhoven. Mans nam in 2021 succesvol deel aan meerdere landenwedstrijden. In Lamprechtshausen won hij in het zadel van Hello met het Young Rider team en in Wierden werd hij met hetzelfde paard tweede met het team. 2021 was ook het eerste jaar waarin Mans deelnam aan een EK bij de Young Riders. Net als zijn zus Mel doet Mans begin 2022 al goede zaken. In de CSI3* Grote Prijzen van Vilamoura klasseerde hij zich met Hello als zesde en achtste. “Het heeft even geduurd voordat ik het plezier in springen echt vond, maar nu ga ik er volledig voor en ik ben nooit meer van plan om te stoppen”, vertelt Mans. “Ik ben benieuwd wat ik door het Talententeam bij kan leren door de lessen van de bondscoaches of andere trainers. Mel en ik zijn bevoorrecht dat we thuis met onze vader altijd kunnen trainen, maar ergens anders ervaring opdoen lijkt me ook zeker interessant. Mijn doelen voor dit jaar zijn zoals altijd mijn best doen om te presteren en ik hoop naast een paar grote internationale seniorenwedstrijden ook deel te kunnen nemen aan het Young Rider NK en EK.”

PARADRESSUUR

Britney de Jong (Utrecht)

Geboortedatum: 15-08-2001, teamlid sinds 2022

Toppaard: Caramba en Fleetwood Mac

Britney de Jong maakte in 2021 haar debuut als para-dressuuramazone. Voorheen reed de Utrechtse in de reguliere basissport, maar door een ongeluk – waarbij Britney blijvend letsel opliep aan haar arm – rijdt zij nu succesvol mee bij de Para-dressuur. Ze wist direct indruk te maken en werd onder andere op het Nederlands Kampioenschap in Ermelo vierde met Caramba. In 2022 zet Britney haar stijgende lijn voort door in de KNHS-Para Dressuur Trophy met Caramba de Grade IV/V de teamtest te winnen en individueel een tweede plaats te bemachtigen in Zuidwolde. Vervolgens werd Britney met Fleetwood Mac in Schijndel individueel en met het team derde. Op het CPEDI3* in Qatar droeg de studente para-veterinair bij aan de teamwinst met Fleetwood Mac. Britney maakt dit jaar haar debuut als Talententeamlid. “Ik ben blij verrast dat ik opgenomen ben in het team. Ik had het zeker niet verwacht, maar onze prestaties waren in 2021 boven verwachting, dus dit is een mooie bevestiging. Dit is pas mijn tweede jaar bij de parasport, dus mijn doel is vooral om het beter te doen dan vorig jaar en hopelijk goede scores neer te zetten bij de observatiewedstrijden.

KNHS Talententeam

Het KNHS Talententeam is de top van de piramide van het KNHS Talentenplan en bestaat uit de meest veelbelovende talenten uit de Olympische disciplines (dressuur, springen en eventing) en de Paralympische discipline para-dressuur. Ruiters en amazones van 18 t/m 25 jaar die de potentie hebben om door te groeien naar het Olympisch kader maken kans om in het KNHS Talententeam te worden opgenomen.

KNHS Talentenplan

Het KNHS Talentenplan is het talentherkennings- en ontwikkelingsprogramma van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) voor de Olympische disciplines dressuur, springen en eventing en de Paralympische discipline para-dressuur. Ieder jaar worden ruim 200 ruiters tijdens trainingen en bijeenkomsten begeleid door de KNHS-bondscoaches of andere toptrainers. Het samenbrengen van toppers en talentvolle ruiters is één van de belangrijkste principes. Het KNHS Talentenplan bestaat uit drie niveaus: Internationaal Talent, Nationaal Talent en Nationale Belofte.