Nieuwe episode: familie Ger Visser eist 785 miljoen van Rabobank

In het vijf pagina’s tellende klaagschrift zet de familie Visser uiteen hoe ‘de leegroof’ van het familievermogen door Rabobank heeft plaats gevonden. De bankiers wordt opzettelijk onzorgvuldig handelen verweten door Ger Visser honderden miljoenen aan leningen te verstrekken terwijl sprake was van een kredietcrisis. De bankiers zouden enkel oog hebben gehad voor zichzelf bij het ‘volstoppen’ van kantoorontwikkelaar Eurocommerce, dat in 2012 op last van een consortium van banken failliet werd verklaard.

Ontlastende documenten verdoezeld

Verder doen de Vissers hun beklag over ‘bevriende’ advocaten en banken wier activiteiten gedicteerd zouden worden door Rabobank. Een rapport van accountantskantoor EY, waarin de vastgoedportefeuille van Eurocommerce sterk werd afgewaardeerd, wordt omschreven als ‘fake’. En als kers op de taart zouden curatoren onder druk zijn gezet, en voor de Vissers ontlastende documenten bewust hebben verdoezeld.

100 miljoen reputatieschade

De claim van 785 miljoen euro bestaat voor een groot gedeelte uit posten als ‘reputatieschade’ á 100 miljoen euro en 200 miljoen euro ‘immateriële schade’. Ger Visser riep in het verleden al eens 235 miljoen euro op te willen eisen bij de Rabobank. Dit bedrag komt ook terug in de huidige claim als zijnde het eigen vermogen van de Eurocommerce-groep eind december 2010, een jaar voordat alle ellende voor de familie begon.

Ger Visser zelf geen partij

Ger Visser is zelf nadrukkelijk geen partij bij de monsterclaim. Middels het schrijven van zijn familie wordt wel gemeld dat de paardenliefhebber in hoger beroep alsnog tracht te bewijzen dat Rabobank hem heeft aangezet tot het zetten van nutteloze handtekeningen. Visser werd in december 2016 tot 3,5 jaar cel veroordeeld wegens witwassen, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Zijn zoon, Ger junior, was het enige andere familielid dat schuldig werd bevonden: hij werd veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf vanwege het onttrekken van miljoenen uit de boedel.

