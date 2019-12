Benjamin Bakker debuteert winnend in PSG met Beau Didly

Met een score van 63.382% gemiddeld reed Benjamin Bakker op de subtopwedstrijd in Emmeloord naar het oranje lint. Het was het PSG-debuut van de ruiter en zijn Beau Didly (v. Oscar). Tweede werd Marlous Booijink met Barrox (v. Jazz), dankzij 62,941%.

In het Intermédiaire I was de winst voor Mylene Spaak met Ziteldo (v. Royal Dance). De combinatie scoorde 64,706% gemiddeld. Vlak daarachter kwamen Maaike Hofman en Don Diablo (v. Wynton) met 64,338%.

Hoogste dagscore voor Priscilla Bakker

In de eerste proef van het ZZ-Zwaar lieten Priscilla Bakker en Florida (v. San Dior) de hoogste dagscore noteren. Het duo reed naar 66,429%. Jesslin Galiart werd met Gaby (v. Jazz) tweede. Zij kregen 64,357% van de jury. In de tweede proef won Galiart, met 64,714%. Daar was de tweede plaats voor Sabine Sikma met Felabitha Dyloma (v. Emilion). Sikma scoorde 63,357%.

Uitslag Subtop Emmeloord 14- 15 12 2019

Bron: Horses.nl / Facebook