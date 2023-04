Carl Hester wint internationaal Grand Prix debuut met Fame op CDI Tolbert

De Nederlandse topruiters kwamen dan misschien niet aan start in de Grand Prix op CDI Tolbert, het publiek kon wel genieten van mooie sport. Carl Hester was na vier jaar weer terug op Nederlandse bodem om met de KWPN-er Fame (v. Bordeaux) zijn internationale Grand Prix debuut te maken. Dit was niet zonder succes want met bijna 76% won de combinatie met grote overmacht.

In eerste instantie stond het internationale debuut van Carl Hester en Fiona Bigwoods’ voormalige toppaard gepland op CDI Addington. Toen moest de Britse topruiter noodgedwongen afmelden vanwege een blessure aan zijn voet. In Tolbert werd het debuut dan wel gemaakt en niet zonder succes. De combinatie reed naar 75.891% en dat was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Hester stuurde Fame vrijwel foutloos door de proef heen noteerde ondermeer hoge cijfers voor de piaffe-passage tour.

Top drie

Emma Kanerva volgde Feldrose FRH (v. Feuerspiel) op de tweede plaats. De Finse amazone reed eveneens een vrijwel foutloze proef. Alleen de pirouette naar rechts mislukte en drukte de score enigzins. Deze kwam uiteindelijk uit op 71.630% en dit was goed voor de tweede plaats. Severo Jurado Lopez en Fuerstenglory (v. Fürstenball) maakten het podium compleet. De Spanjaard stuurde zijn hengst naar 71.609%. Gerdine Maree reed naar het beste Nederlandse resultaat en werd 13e.

Uitslag

Bron: Horses.nl