Cathrine Dufour testruiter op Zweedse Breeders Trophy

Cathrine Dufour is gastjurylid en testruiter tijdens de Zweedse jonge paardenkampioenschappen. Voor Dufour wordt het de derde keer dat zij de testruiter is van de vierjarige dressuurpaarden. De Breeders Trophy wordt van 28 september - 2 oktober in Flyinge gehouden.

De Deense Grand Prix amazone nam in 2020 het stokje over van Charlotte Dujardin, die daarvoor de jonge dressuurpaarden testte. Vorig jaar gaf Cathrine Dufour meer dan de helft van de tien finalisten in de Breeders Trophy een cijfer tussen de 9 en 10 voor de rijdbaarheid.

De winnaar van vorig jaar was de ruin BE Allex (Ampere x Dalwhinnie), eigendom van Västra Hoby Stuteri AB en Hennix Horses AB, gepresenteerd door Jeanna Högberg. Dufour gaf de zoon van Ampere een 10 voor rijdbaarheid en een 9,8 voor aanleg.

Bron Ridehesten