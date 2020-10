Charlotte Fry scoort met twee paarden in Den Hoorn

Op de subtopwedstrijd in Den Hoorn was Charlotte Fry de onbetwiste winnares met de KWPN-hengsten Inclusive en Everdale (die bovendien vader en zoon zijn). Met Inclusive (v. Everdale) reed de Britse naar de winst in de PSG én het Inter I. De combinatie scoorde 68,97% en 70,15% respectievelijk. In de Grand Prix was er een topscore met Everdale (v. Lord Leatherdale), die naar 77,28% liep.

De meeste rubrieken in Den Hoorn waren vrij klein, maar in de PSG had Fry nog een paar geduchte tegenstanders. Tweede werd Sacha Heijmans met Flying Dutchman ACB (v. United), dankzij een score van 67,43%. Christianne Goes en Accountancy Farsto (v. Scandic) werd derde met 66,40%.

Inter I

In het Intermédiaire I was er een tweede plek voor Vivienne Bos en Baronijke-L (v. Vivaldo), die op 69,04% uitkwamen. Sacha Heijmans was hier derde.

Bron: Horses.nl