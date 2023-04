Deense amazones heersen in U25 Top Dressage Tolbert

De eerste rubriek van het nieuwe CDI in Nederland Top Dressage Tolbert is een feit. De U25-rubriek was een treffen tussen Nederlandse en Deense amazones. De Denen wonnen het treffen, ze bezetten de eerste vijf plaatsen. Bo Oudhof werd de beste Nederlandse op de zesde plek met Colt Sollenburg (v. Vivaldi).

Sophia Ludvigsen werd de winnares van de Inter II voor de U25 combinaties. De amazone was lid van het Deens Young Riders team dat vorig jaar zilver won op het EK in Hartpury. Op de Deense hengst Blue Hors Quintana (Quantenspurng x Desperados), waarmee ze teambrons bij de junioren, pakte ze de zege met 69.510% met twee eerste plaatsen en een vijfde van de jury bij B.

Met een percentage van 69.020% werd Sandra Aagaard Hyrm tweede op de ervaren Heslegård’s Rismon (v. Heslegard’s Rubin). De 22-jarige Deense werd ook derde met 68.284%, nu op Atterupgaards Cooper (v. Charmeur). Met de Charmeur-zoon was Hyrm ook lid van het zilveren YR-team in Hartpury.

Nederlanders

Colt Sollenburg van Bo Oudhof had last van spanning in de proef. Het resulteerde in lage punten voor onder andere de stap. De eindscore van 66.520% was goed voor de zesde plaats. Ook de ervaren Jessica Poelman en haar Chocolate Cookie R.D.P. (v. Johnson) hadden dure fouten in de proef en eindigde als achtste, achter Esmee van Veen met Featherlight D.E. (v. Wynton en voor Margot Arkema met Happy4feet (v. Zambuka).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl