Dinja van Liere en Geniaal naar dik 73% in Bodegraven

Met maar liefst 73,382% in hun PSG-proef verpletterden Dinja van Liere en de KWPN-goedgekeurde hengst Geniaal (v. Vivaldi) de concurrentie in de gecombineerde Lichte Tourrubriek op de tweede dag van de subtopwedstrijd in Bodegraven.

Tweede werd Paulette Kral met Erina (v. Gribaldi), die naar 64,265% reed. Nipt daarachter op de derde plaats volgden Wendy Askes en Ella Bella (v. Zizi Top), met 64,118%.

Dubbel winst voor Jolanda Harkema – Peters

In het ZZ-Zwaar waren de scores wat soberder. De winst was in beide proeven voor Jolanda Harkema – Peters met Caruso (v. Valdez). In proef 37 reed de combinatie naar 61,643%, proef 38 was goed voor 60,643%. In de eerste proef was de tweede plek voor Liane Pool met Charmant (v. Rubiquil) in 61,357%. Monique Hijdra werd daar derde met Dirigent (v. Painted Black) dankzij 60,357%.

Kür op muziek

’s Avonds werd in Bodegraven nog een kür op muziek gereden. Daarbij was er één deelnemer in het ZZ-Zwaar en eentje in de Inter I. Michelle Eveleens kreeg met haar Glamouraline (v. Johnson) 68,438% voor haar Lichte-Tour kür. Nicole Vereecken kwam met Donnee (v. San Remo) op 66,313% voor haar kür op ZZ-Zwaar niveau.

